Frida Sofía destroza la reputación de su abuelo Enrique Guzmán en nuevos audios

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, volvió a lanzarse contra su abuelo Enrique Guzmán, luego de que la joven lo acusara de abuso meses atrás. Hace unos días, Enrique Guzmán habló sobre su nieta y negó rotundamente lo dicho por ella, pues aseguró que nunca ha sentido ‘ese tipo de inquietudes raras y extrañas’. Además, contó que no le gustaría ver a la hija de la ‘Reina de Corazones’ en su lecho de muerte.

Ahora a través del programa ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante presentó un audio en el que Frida Sofía le mandó un mensaje a Enrique Guzmán y aseguró que ella no es familia de él, pues lo tachó de pedófilo.

»Me da asquito cuando dice: ‘Es que es familia’. No señor, pedófilo, asqueroso, no soy tu familia, pero a veces la sangre no es tan gruesa. Es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada», dijo Frida Sofía.

Además, la joven influencer acusó al cantante de haberle quitado la vida a un hombre: »A ver por qué se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, a ver por qué no habla de esas cosas».

Frida Sofía también le pidió a Gustavo Adolfo que pasará un video, en donde su abuelo Enrique Guzmán y su hija Alejandra Guzmán se dan un beso en el escenario años atrás.

»Oye Gus pero, neta por favor pasa videos, el video que es viejísimo no, porque él dice que: ‘ah todo lo que dicen no tiene base’. No puerco, cuándo está toqueteando a Verónica, cuando está agarrando la pierna a mi mamá, cuándo se besan así enamorados los dos asquerosos, o sea que asco, que asco».

La primogénita de la artista confesó que ella nunca ha visto que un padre e hija se puedan besar de esa manera: »Yo nunca he visto a un padre y una hija besarse de esa manera, o verse o toquetearse de esa manera, qué asco. Entonces que, pues el público que decida, si neta yo parezco la loca y ‘quesque’ mi no sé, no voy a decir que mis mentiras, es que no es mentira».

»O sea siempre ha sido un asco, siempre ha tratado a las mujeres como basura, cuando la basura es él. Violó a mi abuela y ahí está escrito, está también filmado y todo en su serie, o sea no, no aquí no señor, aquí nadie se va a echar para atrás. Todavía dice que no me quiere ver, imagínate lo que yo siento, ni lo voy a decir, pero que no se preocupe de eso», concluyó.