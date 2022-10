Exhiben chat de Alejandra Guzmán con misterioso galán

Alejandra Guzmán se encuentra en el ojo del huracán luego de que el programa Ventaneando dio a conocer una presunta conversación subida de tono entre la cantante y un nuevo galán.

De acuerdo con el programa de espectáculos, los audios y capturas de pantalla de la candente charla llegaron hasta su redacción, por lo que ahora se están dando a la tarea de investigar quién es el afortunado que robó el corazón de la rockera.

En los audios supuestamente se escucha a Alejandra hablarle de esta manera a su presunto galán: “Guapo, estoy pensando en tu boca”.

Sin embargo, las frases fueron subiendo de tono, por lo que presuntamente La Guzmán añadió: “No puedo parar de sentirte dentro de mí… ¡uy, corazón!, cuando me acuerdo que soy tuya… pues imagínate todo lo que hago. Cuando pienso en tus besos, en tu boca… en… todo, cómo hay mucha magia. Esto que siento es solo para ti”.

Pero la situación no se detuvo ahí, pues aparentemente en otro mensaje, la cantante habla de la playa, lugar donde ha permanecido las últimas semanas mientras se recupera de la dislocación de cadera que sufrió en pleno escenario.

“Qué delicia los besotes que me diste en la playa, me encanta como nos llevamos, me encanta ser tuya y aunque no estes aquí estoy pensando en ti… mmm”, presuntamente dice Ale en otro audio.

Conjuntamente, en la emisión de espectáculos se mostraron las capturas de los ardientes chats de WhatsApp que supuestamente la intérprete intercambió con su misterioso galán.

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado al respecto de esta noticia que nuevamente la pone bajo los reflectores, ahora por su vida amorosa.