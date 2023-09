Alejandra Guzmán se sincera sobre Apolo: “Mi papá me dijo ‘ese niño no es Guzmán”

Alejandra Guzmán habló como nunca de la controversia que se suscitó, luego de que su hermano Luis Enrique informara a través de un comunicado que Apolo, no tenía coincidencia genética con él.

En entrevista con la periodista Pati Chapoy, la rockera se sinceró sobre lo que pasó al interior de su familia después de que Luis Enrique Guzmán sometiera a su hijo menor a una prueba de ADN y resultara incompatible.

“Hubo muchas cosas que nos decían, más o menos la verdad, entre comentarios, acciones, palabras… ¡qué fuerte es el engaño!, el abuso, la mentira, el hacer una familia, formando una familia completa en una mentira. Mi mamá, mi hermano y yo sí estamos impactados, pero creo que por algo lo pusieron en nuestra familia”, expresó.

Previo a estas declaraciones, la cantante confesó que Don Enrique Guzmán fue el primero en advertir que el pequeño no lleva su sangre. “Mi papá fíjate que también me dijo ‘ese niño no es Guzmán’, y yo le dije a mi papá ‘¿cómo?’, dice ‘no, no, mm’”, expuso al respecto.

Sin embargo, Alejandra no descarta que el niño pueda encontrarse con Luis Enrique cuando sea mayor. “Creo que de alguna manera le hemos sembrado mucho amor, lo recuerdo con mucho amor, y algún día va a volver, así como yo volví a ver a mi papá, y lo busqué, porque siempre te queda esa intriga, o ganas de saber, yo creo que él tiene también derecho a saber la verdad y sí nos engañó a todos (su mamá), pero al final la mentira dura hasta que la verdad llega”, manifestó.

Sobre lo que sintió al enterarse que el menor no era su sobrino biológico, La Guzmán refirió: “Sigo encariñada, yo ¿qué hago?, hago terapia, estoy con un neuropsiquiatra, estoy tomando antidepresivos, pero desde hace dos años con lo de mi hija fue lo más duro para mí, entonces creo que ya me estoy dando cuenta de qué puedo hacer para no dejar que me hagan pedazos mi corazón. Ha sido duro ver el sufrimiento de mi hermano, el engaño y el duelo que está viviendo haya sido de un día para otro y que te arranquen del corazón un amor tan grande”.

Acto seguido, la intérprete de “Mala hierba” externó su descontento con Mayela Laguna, madre del niño. “Pienso que tiene todo lo malo, algo bueno dentro, no me gusta que extorsionen a mi familia, pues hasta ahí llegó, sí, al robo de la casa de mi mamá, extorsión, mentiras, abusos, muy feo, que no se lo merece ni mi hermano, ni mi madre, ni yo, ni el niño, ni nadie”, declaró.

Y para dejar en claro lo que el pequeño no estaba incluido en su testamento, Alejandra explicó: “No, eso fue un chisme tras otro, pero lo sabrán cuando me muera. Ahí cuando me muera ya les contaré a quién le voy a dejar mis cosas, mejor me las gasto Pati, claro, sí para eso soy buena… hay que gastárselo antes de que… suceda”.

Por otra parte, la artista de 55 desveló la gran incógnita que surgió desde la muerte de su hermana Viridiana Alatriste Pinal, pues aseguró que su consanguínea no viajaba sola cuando sufrió el accidente automovilístico que le arrebató la vida cuando regresaba a su casa de una fiesta en el año de 1982.

“Hasta hace poco que me contó mi hermano que se enteró por alguien que realmente Jaime (Garza) había estado con ella, cuando ella murió, que él se había salido del coche (…). Después de tantos años, ¿cómo pudo haber vivido con esa cosa en el corazón?, y no le fue nada bien en la vida”, expresó al respecto.