Este es el sueldazo que TV Azteca le estaría ofreciendo a Paola Rojas

Una supuesta amiga cercana a la periodista, reveló para la revista TV Notas que Rojas quedó muy dolida pues le entregó 30 años de su vida a la televisora, y que todo lo ocurrido fue una noticia de gran impacto para ella.

“No lo podía creer. Los ejecutivos de Televisa le dijeron que tendría un nuevo proyecto en la plataforma N+Media, que ella misma dirigiría y conduciría, le vendieron de una nueva propuesta de mayor cercanía con las audiencias digitales, pero Paola no quedó satisfecha, pues esto para nada se compara a estar en televisión abierta (…)”.

Sin embargo, aseguró que Paola Rojas recibió una propuesta muy atractiva de TV Azteca, ofreciéndole tener su propio espacio ya sea en el horario matutino o vespertino, el que ella decidiera, y que además, “le están proponiendo un sueldazo de un millón al mes”, se lee en la mencionada publicación.

“Pao es muy hermética para hablar de dinero y sueldos, y no sé cuánto ganaba o gana en Televisa, pero sí es mucho menos que este millón de pesos que le están ofreciendo (…) No quiere dejar Netas Divinas, pero sabe que si se va a TV Azteca, no podrá seguir en ello”.