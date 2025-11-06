Esmeralda Ugalde rompe en llanto al anunciar, en ‘Venga la alegría’ la muerte de un miembro de su familia

Esmeralda Ugalde, conductora de “Venga la Alegría: Fin de semana”, atraviesa un momento muy difícil tras anunciar durante el programa en vivo la muerte de su sobrina.

La noticia se dio justo este domingo. La actriz y presentadora dedicó la emisión de este domingo 2 de noviembre a la memoria de la pequeña, mientras sus compañeros mostraban su apoyo y solidaridad.

¿Qué dijo Esmeralda Ugalde en Venga la alegría sobre la muerte de su sobrina?

Al inicio del programa, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Esmeralda Ugalde explicó que quería dedicar su trabajo de ese día a su sobrina recién nacida, quien falleció el 1 de noviembre. Sin dar mayores detalles sobre las causas del fallecimiento, la conductora compartió la tristeza que atraviesa su familia y expresó su apoyo a su hermano Alejandro, padre de la menor.

“Le quiero dedicar el programa a mi sobrina Valentina que partió ayer y la familia estamos pasando por un dolor muy fuerte. Hermano Alejandro, te abrazo con todo mi corazón. Ahora hemos ganado un angelito en el cielo”, expresó Esmeralda, visiblemente conmovida.

Durante la transmisión, la imagen de Valentina apareció al fondo del foro, mostrando una fotografía de la bebé. En ese momento, los compañeros de Esmeralda se acercaron para abrazarla y ofrecerle palabras de consuelo, mientras enviaban también condolencias a Alejandro, medio hermano de la cantante Ana Bárbara.

¿De qué murió la sobrina de Esmeralda Ugalde a los 16 días de vida?

Hasta el momento, la familia de Esmeralda Ugalde no ha revelado oficialmente las causas que provocaron la muerte de su sobrina. Sin embargo, considerando que la bebé tenía apenas 16 días de vida, es probable que se tratara de complicaciones propias de los primeros días tras el nacimiento.

Los bebés recién nacidos son especialmente vulnerables y cualquier padecimiento, incluso leve, puede complicarse debido a la inmadurez de sus órganos o problemas ocurridos durante el embarazo o el parto.

Aunque la causa exacta no se ha confirmado, la familia recibe el apoyo de amigos, compañeros y seguidores que se solidarizan con su dolor por la muerte de la pequeña.

¿Qué mensaje compartió Alejandro Ugalde, hermano de Ana Bárbara y Esmeralda Ugalde tras la muerte de su hija?

Alejandro Ugalde, hermano de Esmeralda Ugalde y Ana Bárbara, compartió un emotivo mensaje en su perfil de Instagram en homenaje a su hija.

“Querido Dios, hoy elevo mi corazón hacia ti con gratitud, aun en medio del dolor. Gracias por los dieciséis días de vida que nos regalaste con nuestra pequeña. Fueron breves, pero llenos de amor, esperanza y ternura”, escribió.

Gracias por brindarnos la dicha de ser papás y permitirnos conocer su rostro, por escuchar su llanto, por sentir su calor. Aunque su paso por este mundo fue corto, dejó una huella eterna en nuestras vidas y nos enseñó el valor de cada instante, la fuerza de la fe y la profundidad del amor. Padre bueno, te damos gracias porque sabemos que ahora ella descansa en tus brazos”.

Danos consuelo, fortaleza y esperanza para seguir adelante, y que el recuerdo de nuestra niña sea siempre una bendición y un testimonio de tu amor”, finalizó sobre la muerte de su bebé.