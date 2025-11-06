Sheinbaum Confía en Acuerdo con EUA por Aerolíneas Afectadas ante Suspensión de Rutas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que confía en llegar a un acuerdo con Estados Unidos por la cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas.

Precisó que dicha sanción del Departamento de Transporte de Estados Unidos tiene que ver con que en México se «evitó» la competencia leal entre aerolíneas de Estados Unidos y México, situación que negó.

Nosotros no consideramos sea el caso, hay total y libre competencia, incluso, el número de slots en el AICM se reasignaron a partir de esta solicitud que se hizo y las propias aerolíneas mexicanas nos brindaron información de cuánta carga.

Adelantó que se prepara una llamada entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el secretario de Transporte de Estados Unidos, además del envío de una carta con los argumentos técnicos para aclarar la postura del gobierno mexicano.

Asimismo, informó que se reunirá con las empresas de carga que operan en el AIFA, con el objetivo de conocer directamente si enfrentan algún problema o solicitud relacionada con sus operaciones.

Sostuvo una reunión con aerolíneas afectadas

El pasado viernes 31 de octubre de 2025 con representantes de las aerolíneas mexicanas afectadas por la cancelación de rutas por parte de Estados Unidos. La mandataria descartó dejar sin efecto el decreto presidencial de 2023 que obligó a las aerolíneas de carga a operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El encuentro con los directivos de las aerolíneas afectadas y con los administradores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del AIFA fue con el fin de establecer una estrategia ante las medidas impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que revocó 13 rutas de aerolíneas mexicanas.

Tras la reunión, que duró cerca de tres horas, la aerolínea Viva publicó un comunicado en el que subrayó que los vuelos que operan desde el AICM y otros aeropuertos del país hacia Estados Unidos operan con total normalidad.

«La orden DOT-OST-2025-0438, emitida por el gobierno de Estados Unidos el 28 de octubre, establece disposiciones que afectan únicamente nuestras operaciones desde el AIFA hacia dicho país», añadió la compañía aérea.

En su Mañanera del Pueblo del viernes, la mandataria dijo que espera llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para buscar una solución diplomática y técnica que permita restablecer las rutas canceladas.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos revocó rutas de aerolíneas mexicanas?

Estados Unidos aseveró que México no respetó los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

El pasado 28 de octubre de 2025, el Departamento de Transporte emitió un documento, el cual señala que «se les ha negado de facto la posibilidad de ejercer cualquier derecho de tráfico asociado a dichos slots durante tres años, y que, en el mejor de los casos, podrían beneficiarse de la reanudación del servicio con esos slots para la temporada de verano de 2026».