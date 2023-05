Dwayne Johnson ha luchado contra la depresión

Dwayne Johnson reveló que ha tenido múltiples episodios de depresión a lo largo de su vida. Al hacerlo, aprovechó para lanzar un llamado a hacer conciencia sobre la importancia de la salud mental.

La revelación llegó durante una aparición del actor en el podcast The Pivot. Ahí, mencionó que la primera vez que se sintió deprimido fue durante sus años de universidad. Además, compartió que, al lidiar con esto, no sabía que podía tener apoyos para sentirse mejor.

“No quería ir a la escuela. Estaba dispuesto a irme. Dejé la escuela. No hice exámenes parciales y me fui. Pero lo interesante, en ese momento, es que yo no sabía lo que era. No sabía lo que era la salud mental. No sabía lo que era la depresión. Solo sabía que no quería estar allí, que no iba a ninguna de las reuniones del equipo, que no participaba en nada.

“Yo era ese chico que se guardaba las cosas y no hablaba de ellas, pensaba que me las podía arreglar solo”. Admitió que: “Muchas veces sí pude hacerlo, pero también me pasó factura, tanto en mi alma como en mi salud mental”.

AHORA PIDE AYUDA

La ex estrella de la WWE explicó que la depresión ha resurgido en varios momentos de su vida a pesar del éxito tanto en la lucha libre como en el cine, aunque su “gracia salvadora” es el tiempo que pasa con sus hijas Simone, de 21 años, Jasmine, de siete, y Tiana, de cinco.

“Años después, volví a pasar por eso cuando me divorcié, no sabía de qué se trataba. Años más tarde, alrededor de 2017 más o menos, la pasé mal. Sabía lo que era en ese momento. y afortunadamente tenía algunos amigos en los que podía apoyarme y decir: ‘Oye, me siento un poco tambaleante ahora”.

“Soy partidario de pedir ayuda. He perdido amigos que se quitaron la vida porque no quisieron pedir ayuda”.