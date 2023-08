Despiden a guardia de seguridad de Taylor Swift

[ssba]

Un guardia de seguridad originario de Minneapolis y llamado Calvin Decker solicitó un empleo en la gira Eras Tour de Taylor Swift, para poder asistir al espectáculo sin necesidad de pagar una entrada.

La estrategia dio resultado: él consiguió un empleo en la compañía Best Crowd Management y hace unas semanas se volvió viral cuando un fan publicó un video suyo cantando Cruel Summer durante un concierto en junio en el US Bank Stadium. Sin embargo, la alegría no le duró demasiado porque ha sido despedido por pedir a los fans que le hicieran una fotografía en la que se pudiera ver a la cantante detrás.

Según explica en un video que se ha vuelto viral en TikTok, después de la primera noche se dio cuenta de que Taylor se estaba acercaba mucho al lugar donde se encontraba posicionado y le hacía mucha ilusión conseguir una foto como recuerdo.

“Así que entregué unos pequeños trozos de papel donde decía que no se me permitía tener mi teléfono fuera, pero si Taylor Swift se ponía justo detrás de mí, por favor tómame una foto y envíamela a mi número. Se lo di a un par de personas que estaban en primera fila en la segunda noche y fueron muy amables”.

NO DESCUIDÓ SUS RESPONSABILIDADES

Decker sostiene que la empleada de recursos humanos que le llamó para informarle de su despido no fue capaz de articular exactamente qué hizo mal. “Todas las fotos mías de esa noche fueron tomadas desde detrás de la barrera de seguridad, como cualquier otra foto de un fan. Nunca saqué mi propio teléfono”.

El guardia asegura que en ningún momento descuidó sus responsabilidades y que siguió velando por la seguridad de la estrella del pop en todo momento.

“Un par de managers hablaron conmigo solo para asegurarse de que no iba a hacer ningún video más, pero muchos de ellos fueron muy amables y estaban dispuestos a darme una segunda oportunidad”. Sin embargo, más tarde fue despedido por Best Crowd Management.