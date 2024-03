Cynthia Rodríguez revela si volverá a la televisión después de ser mamá

Desde hace unos años, Cynthia Rodríguez se ha enfocado en formar una familia al lado de Carlos Rivera y gracias a ello pudo cumplir su sueño de convertirse en mamá: en agosto del año pasado la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo, León.

Sin embargo, siempre se ha preocupado por no perder contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales y constantemente comparte detalles de lo que sucede en su día a día, así como de los instantes más especiales de su vida personal, tal y como fue la llegada de su bebé y la maternidad.

Cynthia Rodríguez aclara si volverá a la televisión

Es por eso que, en cada oportunidad que tienen, sus fans no dejan de preguntarle sobre su regreso a la televisión, pues a pesar de que la ven muy contenta disfrutando al máximo de su faceta como mamá y de su vida de casada, le han dejado en claro lo mucho que extrañan su presencia en la televisión

Tal y como sucedió recientemente, cuando Cynthia Rodríguez habló de la posibilidad de regresar a la televisión próximamente.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, que organizó en sus historias de Instagram, la también actriz fue cuestionada sobre su posible regreso a la televisión.

“Seguramente sí (volveré) porque me encanta hacer televisión”, comentó la presentadora. “Seguramente llegará un proyecto con el que pueda combinar muy bien la faceta de mamá, de esposa y también seguir trabajando y seguir realizándome en la tele”, agregó.

Cynthia Rodríguez quiere disfrutar al máximo a su bebé

Cynthia Rodríguez dejó en claro que por ahora se encuentra en una etapa en la que prefiere disfrutar al máximo de su bebé, pues era algo que siempre deseó. “Ustedes saben cómo deseaba a mi bebé, cómo lo pedí tanto, que estoy gozando cada momento, cada día, cada etapa. Ahorita está en una etapa increíble, de los seis meses, con la sonrisa, el balbuceo. Me encantan las mañanas porque aunque se duerme, porque ustedes saben que dormimos muy poco mamás, no sé cómo le hacemos, en cuanto despierta, despierta con una sonrisa y, bueno, ya con eso, vale la pena todo”, compartió.

A través de una serie de clips que compartió en sus stories de Instagram, Cynthia Rodríguez respondió a las opiniones que han llegado a ella desde que dio la bienvenida su bebé.

“Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá, y no lo digo sólo por los mensajes que me escriben a mí, en general”, comentó. “Que si el parto, que si fue cesárea, que la lactancia si está bien o está mal, si bajas de peso rápido o no, si te recuperas o no pronto. Siento que lo último que debemos hacer es compararnos, de entrada, porque cada embarazo, cada bebé, cada posparto es totalmente diferente por las decisiones que tomamos en la vida, por las circunstancias, por el acompañamiento, por todo”.

Además, hizo un llamado a ignorar los juicios y pensamientos malintencionados y enfocarse en compartir consejos y aprendizajes: “Lo último que debemos hacer es enviarnos energía negativa, al contrario tenemos que armar comunidad entre nosotras, apoyarnos, mandarnos amor, que es lo que más necesitamos en este momento”, dijo. “Como somos una comunidad, me encantaría poder compartirles todo lo que me ha funcionado si en algo les puede servir. Vieron cómo disfruté mi embarazo, el posparto también lo estoy disfrutando, pero ustedes saben el reto que también es, quien ya lo ha vivido, día por día”.