Blanco brindó sus respuestas “a regaña dientes”, ya que señaló que no quería hablar del tema por respeto.

“No, yo no puedo, ya te dije que yo no me meto en esas cosas. Simplemente, le deseo que le vaya muy bien, le deseo mucha suerte a todas… Yo siempre he respetado. Hay que ser caballerosos”, comentó.

Sin más, el ahora gobernador aseguró que “no le gusta” hablar de sus anteriores parejas, dadas las especulaciones que surgen posteriormente.

Cuauhtémoc Blanco dio a conocer que ya es papá de su quinto hijo

Asimismo, el exdeportista comentó a los medios que el mes pasado pudo tener en brazos a su quinto hijo y aseguró que con este nuevo bebé es una etapa completamente diferente que con los anteriores.

“Ya fui, ya nació, va a cumplir un mes apenas… Ya me acostumbré, antes no… Pero la verdad es que, muy contento, muy feliz, pues es que es difícil tener tres chavos, chiquitos”, agregó.

Por último, confirmó que luego de este bebé ya no buscaría ser padre una sexta vez: «Ya estuvo, hijo, ya tengo 50 años, al rato me va a decir abuelo, no ya», concluyó.