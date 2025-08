Chespirito: Ya viene la segunda temporada de la serie: Pleitos, infidelidades y fracasos que no se contaron

Tras el éxito de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde se retoma parte de la vida de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, nos enteramos de que sus hijos, Paulina y Roberto, quienes fungieron como productores, están por iniciar la preproducción de la segunda temporada. Una persona cercana a la familia nos dio todos los detalles.

¿Qué temas abordará la segunda temporada de Chespirito: Sin querer queriendo?

“Sí pensaron que tendrían éxito, pero no que cada capítulo que hicieron fuera tendencia. Aunque hay muchas escenas que quedaron guardadas, planean hacer la segunda temporada sobre lo que siguió, pero de forma diferente. Evidentemente las cosas no serán en torno a la relación que tuvo su padre con Florinda Meza. No quieren darle foco a eso”.

¿Cuándo iniciará el rodaje para la segunda temporada de Chespirito: Sin querer queriendo?

En próximos días iniciarán los preparativos para una segunda temporada: “Tienen juntas con la casa productora y la plataforma donde se mostró. Además, le pidieron al elenco tener disponibilidad para finales de este año, en caso de que se realice la segunda temporada o un documental. Está la propuesta, pero son muchos factores los que se involucran para que se hagan realidad los planes”.

“Sus hijos una vez comentaron que, si se realizara la segunda parte, se irían más por la creación de los personajes de su padre para la televisión, porque no quieren darle peso a la relación de él con Florinda, los viajes y la relación con ellos. Aunque ahorita no se hablen con ella, durante muchos años fueron grandes aliados”, concluyó.