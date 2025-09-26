Ceci Ponce reveló abiertamente en el 2022 que su hija, Celeste, tenía una personalidad diferente, luego de haber sido señalada por portar un traje, saco y corbata en un evento. Ella nos compartió que apoyaría a su primogénita si decidiera cambiar de género en algún momento de su vida.
¿Qué dijo Ceci Ponce sobre la decisión de su hije de cambiar de género?
Ahora tres años después sin miedo a las críticas, Ceci Ponce reveló que su ‘hije’, quien pidió ser llamado como Milo, está viviendo un nuevo cambio a sus catorce años, ya que se encuentra en un proceso de transición de género.
“No hubo sorpresa, la verdad. Es mi hijo y yo siempre supe que algo había. Hace unos años me comentó que se sentía diferente y que quería cambiar su nombre. Le respondí: ‘claro, cuando tú digas’. Me enjuicio más a mí que a todo lo que está a mi alrededor. De niña jamás tuve distinción de sexo, raza, condición económica o clases (sociales). Los humanos son seres espectaculares”, dijo.
Ponce mencionó que su expareja, Eduardo Arroyuelo, papá de Milo también está viviendo su proceso.
“Sé que para muchos padres es algo muy complejo, pero para mí no lo es. No presenta un problema de nada. Mi hijo ‘Milo’ está viviendo su proceso y creo que tiene que vivirlo. De igual forma hacía su papá, porque no quiere hablar tanto de esos temas. Es algo delicado”.
Ha sido una mamá empática y compartió que su hijo no se ha sentido a gusto con el cuerpo que le tocó naturalmente.
“Hay una disforia de género que es no sentirse a gusto dentro del cuerpo que a uno le tocó. Que no tiene que ver con ser gordo o flaco. Simplemente naciste en el cuerpo equivocado. Yo veo a Milo y no veo nada raro o diferente. Entiendo por lo que atraviesa. A veces la gente me pone que es una ‘moda’. Les aseguro que nadie quisiera pasar por un proceso de transformación por una moda. Es algo más profundo”.
¿Cómo ha vivido Milo, hijo de Ceci Ponce y Eduardo Arroyuelo, su transición?
Milo, hijo de Ceci Ponce, no ha vivido solo la transición, ya que ha sido acompañado de un especialista y del apoyo de su madre.
“La adolescencia es un proceso difícil. Él tiene una terapeuta, sexóloga y especialista en cuestiones de temas de transgénero. Le da un acompañamiento. De mi parte lo escucho y hablo con él. Hay mucha comunicación entre nosotros. Aunque debo decirles que no es fácil, sobre todo por los anhelos que uno construye de imagen. Es complicado e incómodo encajar en un cuerpo que no es tuyo. El amor de mamá elimina fronteras y es una capa protectora”.
A pesar de que ha pronunciado su apoyo, la actriz confesó que ha vivido su propio duelo y explica de qué manera.
“Yo estoy preparada para el cambio. Las mamás que han pasado por este proceso me van a entender que hay un duelo. No por las ilusiones de nietos o por otra cosa. No soy una mamá que piense así. Es un duelo por el ser que ya no está. Lo único que hice fue buscar información y especialistas para entender muchas cosas. Ahora está otro ser amo profundamente”.
“Cuando era chiquita la vestía de rosa chicle, tules y moños. Después a los siete años él comenzó a vestirse de negro. Luego fue holgando la ropa y se cortó el pelo. Algo que no se me hizo raro, porque yo siempre fui muy masculina. Con el tiempo me volví femenina. Todos tenemos una parte masculina y femenina”, agregó.