Belinda le hizo firmar a José Ángel Bichir contrato para no hablar de su noviazgo

José Ángel, actor e hijo de Odiseo Bichir, provocó gran revuelo al confesar que sostuvo un romance con Belinda, pero que la cantante le hizo firmar un contrato de confidencialidad para no brindar detalles de su relación sentimental.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el sobrino de Demián Bichir hizo fuertes declaraciones sobre la artista con quien participó en la telenovela ‘Amigos por siempre’ y en el programa ‘Divina Comida’.

Luego de ser cuestionado por la ruptura amorosa de Beli con Christian Nodal, el joven actor reveló: “No es nada mi amigo, estoy a favor del team Belinda, obviamente, entonces Nodal no tengo buenas referencias, pero lo reconozco como buen cantante… lo que sí te puedo decir es que es un desmadr* lo que sucedió ahí, es un relajo, te puedo decir que le deseo suerte, porque él es muy joven, pero por el lado de Belinda no creo que se haya portado muy bien”.

Acto seguido, José Ángel sorprendió al declarar que sostuvo una relación amorosa con Belinda el año pasado, pero que, al estilo del mismísimo Luis Miguel, la intérprete de “Egoísta” le hizo firmar un documento para que no hablara abiertamente del tema.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea”, dijo al respecto.

Momentos después, José Ángel Bichir reiteró que él jamás rechazó ante los medios de comunicación su vínculo sentimental con la cantante.

“Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz. Creo en la verdad. Simplemente eres elegante y te vas por otra vía. Hay una entrevista que dice que no soy el nuevo ángel de Belinda, que somos súper amigos, que nunca anduve con ella y yo digo esto es difamación”, puntualizó.

Ante la insistencia sobre si entonces hubo una relación más allá de la amistad con la también actriz, el integrante de la Dinastía Bichir expresó: “No puedo decírtelo exactamente porque tengo firmado un contrato de confidencialidad y por eso no voy a hablar al respecto”.

Finalmente, al mencionarle si Belinda se comporta como Luis Miguel con sus parejas, José Ángel destacó que está impedido legalmente para hablar del asunto.

“Insisto, no quiero tener demandas. El año pasado [firmé el contrato]. Uno es noble, amoroso con las personas, la conozco desde hace tiempo, me comporté como un caballero y nunca hice público nada. De pronto sale ese reportaje, me parece muy triste”, concluyó.