Beatriz Adriana asegura que ‘El Buki’ robó su patrimonio

Beatriz Adriana Flores de Saracho, más conocida por su nombre artístico Beatriz Adriana, se pronunció en contra de Marco Antonio Solís, asegurando que el artista conocido como “El Buki” la despojó de todo su patrimonio.

La historia entre Beatriz y Marco Antonio no ha sido nada fácil, pues luego de impulsar la carrera artística de Solís, trascendió que el cantautor le fue infiel con Marisela, por lo que los artistas se separaron en medio de un escándalo mediático.

Debido a que la cantante está próxima a lanzar un libro autobiográfico, decidió emplear su cuenta de Facebook para enviar un contundente mensaje contra su expareja y padre de su hija Beatriz Solís.

“Yo trabajé toda mi vida y gracias a Dios tenía mucha fama y mi capital económico era muy grande y yo ya producía mis películas con unos empresarios y amigos (…) yo no sabía quién era Marco Antonio Solís y mucho menos quienes eran Los Bukis y acepté contratarlo y Marco no tenía ni carro y le creí que era un hombre de Dios y sin conocerlo me pidió que me casara con él y yo le creí que era un hombre de Dios y me casé”, inició su relato la artista.

“Lo apoyé en todo para abrirle puertas, y me di cuenta que era mala persona y le dije que Dios lo iba a castigar al ver como actuaba y lo más chistoso es que mis propiedades, que tenía a mi nombre (…) entre ellas el estudio de grabación y 3 casas más en un campo de golf, de 800 metros cada una, ya hace mucho están a nombre de él y su esposa, pero sin mi firma y todo lo que habíamos comprado juntos en el matrimonio también están a nombre de ellos dos” denunció Beatriz Adriana.

“Mi patrimonio de toda una vida de trabajo me lo robaron, y no tuve el corazón para meterlos presos porque mi hija cuando creciera me podría reprochar que metí a su papá a la cárcel (…) y por cada propiedad eran 5 años de prisión, yo no tuve corazón para meterlos presos, pero ellos si tuvieron el corazón para robarnos. Ese es Marco Antonio Solís y su esposa”, agregó.

TEME POR SU VIDA

Acto seguido, la intérprete manifestó su preocupación tras esta esta denuncia pública. “Yo sé que están enojados porque ahora digo la verdad y muchos documentos lo comprueban y que Dios los perdone, pero si algo me llegara a pasar, por favor les encargo a mi hijita y a mis nietos y por favor ya saben a quienes tienen que mandar investigar, gracias y qué Dios los bendiga siempre”.

Ante los comentarios divididos que provocó su publicación, Beatriz agregó otro mensaje para dar más veracidad a sus declaraciones. “Quien tenga duda de lo que les comento que diré en mi libro, pueden ir a la corte de Riverside y pidan el expediente de cuando me quise divorciar para que me tocara la mitad de lo mío y ahí podrán leer todo lo que les digo porque son documentos públicos que ustedes pueden solicitar ¿ok?. Bueno que Dios los perdone y a mí que no me desampare, Amén”, expuso al respecto.