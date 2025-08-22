El cantante Aleks Syntek volvió a encender la polémica, pero esta vez no fue por sus declaraciones sobre la música urbana ni por sus pleitos en redes, sino por un fuerte señalamiento en contra de la periodista Maxine Woodside. El intérprete de “Duele el amor” acusó públicamente a la llamada “reina de la radio” de haberlo grabado a escondidas durante una entrevista con la intención de “sacarle” información sobre su reciente escándalo con Shakira ¿esas declaraciones no debieron salir? ¡Esto es lo que dijo!
¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Shakira y que Maxine Woodside supuestamente grabó a escondidas?
La molestia de Aleks Syntek tiene origen en su reciente escándalo con Shakira. El cantante mexicano ya había dado de qué hablar hace unas semanas cuando, en entrevista con el canal de YouTube Azteca Noreste MTY, reveló un incómodo encuentro con la colombiana.
Recordó que, durante una visita a su camerino, Shakira lo halagó con un comentario que lo hizo sentir incómodo:
“Cuando entré a su camerino me topo a Shakira. ¿Y qué creen? Me ve Shakira y me dice: ‘Qué guapo, ¿qué te hiciste, Alex? Te ves bien chavo’”
Aunque la anécdota pudo sonar halagadora, Syntek aseguró que no se sintió bien por el tono coqueto, sobre todo porque estaba acompañado de su esposa.
Las redes no tardaron en reaccionar, acusándolo de inventar historias para llamar la atención, y comparándolo con otras figuras señaladas por sus anécdotas poco creíbles como Martha Higareda.
¿Qué pasó entre Aleks Syntek y Maxine Woodside?
En un concierto de Aleks Syntek detuvo el show para dirigirse a sus seguidores y explicar por qué estaba tan molesto con la prensa. Según el cantante, Maxine Woodside lo habría invitado a grabar una entrevista para su programa Todo para la mujer, pero en lugar de hacerlo de manera transparente, lo habría grabado sin su consentimiento con la intención de presionarlo para hablar sobre su polémica con Shakira.
El músico no se guardó nada y frente a cientos de asistentes lanzó tremendo reclamo: “Ayer me invitó Maxine Woodside a grabar una entrevista y ella me grabó a escondidas para ver qué me sacaba de lo de Shakira y todos esos chismes, la verdad es que ya estoy hasta la madre”, expresó molesto.