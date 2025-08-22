Aleks Syntek explota contra Maxine Woodside: ¿Lo grabó a escondidas para sacarle chismes sobre Shakira?

El cantante Aleks Syntek volvió a encender la polémica, pero esta vez no fue por sus declaraciones sobre la música urbana ni por sus pleitos en redes, sino por un fuerte señalamiento en contra de la periodista Maxine Woodside. El intérprete de “Duele el amor” acusó públicamente a la llamada “reina de la radio” de haberlo grabado a escondidas durante una entrevista con la intención de “sacarle” información sobre su reciente escándalo con Shakira ¿esas declaraciones no debieron salir? ¡Esto es lo que dijo!

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Shakira y que Maxine Woodside supuestamente grabó a escondidas?

La molestia de Aleks Syntek tiene origen en su reciente escándalo con Shakira. El cantante mexicano ya había dado de qué hablar hace unas semanas cuando, en entrevista con el canal de YouTube Azteca Noreste MTY, reveló un incómodo encuentro con la colombiana.

Recordó que, durante una visita a su camerino, Shakira lo halagó con un comentario que lo hizo sentir incómodo: