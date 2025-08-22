Adaptógenos: una solución para el estrés, ansiedad y fatiga diaria

El ritmo acelerado de la vida moderna nos empuja, cada vez más, a buscar soluciones accesibles y naturales para aliviar el estrés, la ansiedad y la fatiga.

Entre las opciones más populares en los últimos años están los adaptógenos, un grupo de plantas y hongos que prometen mejorar el bienestar general del organismo.

Pero, ¿qué son realmente y cómo actúan en nuestro cuerpo?

¿Qué son los adaptógenos?

De acuerdo con la Cleveland Clinic, los adaptógenos son compuestos bioactivos presentes en ciertas plantas, raíces y hongos que pueden ayudar al cuerpo a manejar el estrés físico, emocional y ambiental.

Estas sustancias no actúan como los medicamentos convencionales, sino que modulan de forma gradual la respuesta del cuerpo al estrés, ayudando a restablecer el equilibrio interno, también conocido como homeostasis.

Los adaptógenos pueden encontrarse en distintas presentaciones: cápsulas, infusiones, polvos para mezclar en alimentos o batidos, e incluso extractos líquidos.

Aunque no sustituyen un tratamiento médico, son considerados por muchos especialistas como un complemento útil para manejar ciertas condiciones relacionadas con el estrés crónico y el cansancio.

¿Cómo actúan en el cuerpo?

El principal objetivo de los adaptógenos es ayudar al organismo a mantener su equilibrio interno, menciona la Clínica Cleveland.

Cuando se enfrenta a situaciones estresantes, el cuerpo activa su sistema de alerta, aumentando la producción de cortisol y otras hormonas relacionadas con la respuesta de “lucha o huida”.

Los adaptógenos no detienen esta respuesta, pero ayudan a calmarla, reduciendo el impacto negativo del estrés crónico.

Sin embargo, los expertos también advierten que su función es la de una “vendita temporal” o un apoyo complementario, y no una solución definitiva o exclusiva para problemas emocionales o físicos.

Principales adaptógenos y sus beneficios

Diversos estudios, como los publicados por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Health, indican que los adaptógenos podrían ser útiles como complemento en tratamientos médicos convencionales para afecciones como la fatiga crónica, la ansiedad o incluso la recuperación postoperatoria.

A continuación, te presentamos algunos de los más conocidos:

1. Ashwagandha (Withania somnifera)

Originaria de la medicina ayurvédica, se ha estudiado por su capacidad para reducir los niveles de cortisol, disminuir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. También se investiga su uso en personas con insomnio leve o depresión.

2. Ginseng (Panax ginseng y Panax quinquefolius)

Utilizado durante siglos en Asia y América del Norte, el ginseng es conocido por aumentar la energía física y mental, combatir la fatiga y mejorar la memoria.

3. Reishi (Ganoderma lucidum)

Este hongo adaptógeno es valorado por su capacidad para reforzar el sistema inmunológico, además de sus posibles efectos antitumorales. Algunos estudios lo vinculan con beneficios en pacientes oncológicos como coadyuvante en el tratamiento.

4. Rhodiola rosea

Crece en zonas frías de Europa y Asia. Se ha utilizado para mejorar el rendimiento físico y mental, y para reducir los síntomas de fatiga, ansiedad y depresión leve.

5. Schisandra chinensis

Planta tradicional china que se usa para mejorar la resistencia física, la concentración y la coordinación. También se le atribuyen propiedades antioxidantes.

6. Tulsi (Ocimum sanctum o albahaca sagrada)

Usada en la medicina ayurvédica, esta planta tiene efectos relajantes y se ha relacionado con la disminución de la ansiedad y el fortalecimiento del sistema inmune.

¿Son seguros los adaptógenos?

Aunque la mayoría de los adaptógenos son considerados seguros en dosis recomendadas, no están exentos de efectos secundarios.

Algunas personas pueden presentar reacciones alérgicas, molestias digestivas o interacciones con medicamentos. Por ello, es importante:

Consultar con un médico antes de comenzar a tomar cualquier suplemento adaptógeno.

Evitar su consumo en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, salvo indicación profesional.

Verificar la calidad del producto y que cuente con certificados de seguridad.

La Organización Family Doctor y otras instituciones médicas coinciden en que, si bien los adaptógenos ofrecen beneficios potenciales, no deben reemplazar tratamientos médicos convencionales, especialmente en casos de enfermedades crónicas o trastornos psicológicos.

Los adaptógenos representan una herramienta natural y prometedora para afrontar los desafíos del estrés moderno, mejorar la energía diaria y promover un estado de equilibrio mental y físico.

Sin embargo, es crucial entender que su efectividad puede variar entre personas y que su uso responsable debe ser siempre supervisado por un profesional de la salud.