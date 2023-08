Alejandra Guzmán dedica conmovedora canción a Frida Sofía

Un milagro es lo que Alejandra Guzmán espera que suceda para recuperar la relación con su hija Frida Sofía.

Así lo mostró con una nueva canción titulada Milagros, en la que le manda un mensaje a su hija por medio de su letra y su video.

“Ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando. Cuántas lunas llenas a tu ausencia le he contado que te extraño. Pido por tu luz, amor. Te mando bendiciones meditando”, inicia la canción.

En el video se muestra una casa vacía y oscura con un atuendo cómodo y simple. Alejandra continúa cantando: “Ya cambié los muebles pero el sentimiento no puedo mudarlo. Qué silencio tan amargo cuánto tiempo y cuánto espacio”.

A través del coro de la canción, ‘la Guzmán’ le manda un mensaje a su hija: “Eres para mi el capítulo que no se ha terminado. No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado. Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo”.

Alejandra continúa diciendo que seguirá esperando un milagro para restaurar su relación con Frida mientras ve algunas fotografías del pasado: “No me sé rendir todavía te espero aquí porque creo en los milagros”.

Para la segunda parte de la canción, Alejandra menciona que siente mucho dolor por todas las heridas que se han causado y cuánto desea que su hija regrese a ella: “Sueño todavía que regresas y caminas a mi lado. Colecciono heridas y la tuya fue profunda duele tanto. Qué silencio tan amargo cuánto tiempo y cuánto espacio”.

La letra y el video conmovieron en las plataformas digitales y en redes sociales. Ahí las personas han dejado su opinión al respecto.

“Qué hermosa canción, me erizó la piel. Me llegó mucho. No hay que rendirnos solo debemos esperar un milagro… la Guzmán se pasó con esta canción”. “Qué hermosa canción, soy madre de dos princesas, imagino tu dolor. Dios te bendiga mi Ale”. “Qué hermosa canción, me hace sentir el calor de mi mamá, su preocupación por mí y su amor ante todo. Ale, los milagros existen”, escribieron.

El público de Alejandra Guzmán le hizo llegar su apoyo y también le mencionaron la esperanza de que ese milagro llegue pronto. Al momento no ha reaccionado a la canción Frida Sofía. ¿Esta canción hará recuperar la relación con su mamá?

Recordemos que Alejandra Guzmán ya le había dedicado una canción a Frida llamada Yo te esperaba. En ésta habla de cuando estaba embarazada. Este hit se volvió un himno para las madres.