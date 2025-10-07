Aarón Mercury: Su papá “jamás creyó en su talento”, pero después de ‘La casa de los famosos México’, lo busca

Si bien, antes de La casa de los famosos México, Aarón Mercury ya era un reconocido influencer, su entrada al reality lo catapultó a la fama masiva. Y aunque disfruta de las mieles que le dejó el programa, vive una situación muy dolorosa: Su padre está alejado de él desde hace años.

Un amigo del también modelo asegura que, aunque Aarón trata de minimizar la situación con su papá, no ha sido nada fácil, y menos ahora que el señor quiere volver a su vida, aprovechándose de la exposición que tiene.

¿Quién es el papá de Aarón Mercury y cómo se llevan?

El padre de Aarón Mercury es un cantante llamado Johnny Dez, la última comunicación que tuvieron fue antes de que él entrara a La casa de los famosos. “Aarón Mercury le mandó un mensaje para decirle que entraría a un reality muy importante y que quería hablar por teléfono con él. El señor le respondió que estaba ocupado para una llamada, pero que le deseaba suerte. Eso fue muy doloroso para mi amigo, pues estaba viendo cristalizado un sueño y a su padre no le importó”.

Las cosas han cambiado. “Aunque Aarón ya tenía millones de seguidores en redes sociales antes de La casa, ahora su popularidad es absolutamente mayúscula. Ya le ofrecieron estar en una telenovela, varias marcas lo quieren para que anuncie sus productos y hasta de otras televisoras lo están llamando. Johnny, su papá, ya se dio cuenta del impacto que tiene y supimos que le escribió que lo quiere ver. Le dijo que desea estar a su lado y recuperar el tiempo perdido, y que incluso está dispuesto a venir a México para estar juntos, cuando en 5 años no le ha importado. Quiere que lo perdone”.

¿Aarón Mercury y su papá se reconciliarán?

El cambio de actitud en su padre lo confunde y lastima. “Aarón está muy sacado de onda con esto. Es que es muy feo que ahora que está en ‘los cuernos de la luna’, su papá sí quiera estar con él. Aarón es un muchacho muy noble. Considera que no tiene nada que perdonarle y no le guarda rencor, pero no sabe qué hacer, aunque sí se muere de ganas de verlo”.

Amigo de Aarón Mercury “Cuando le preguntan por su padre, se expresa bien de él y dice que no hay conflicto entre ellos. Seguramente negará lo que conté del mensaje y del intento de acercamiento del señor. No quiere reconocer el mal proceder que ha tenido”.

Aarón vivió momentos muy complicados en su infancia luego de que su padre se fuera de su vida: “Sus papás se separaron cuando él estaba muy pequeño, y Johnny se desentendió en gran medida. Le pasaba una cantidad mínima a Nancy, su ex. No alcanzaba para nada. Además, ella tuvo que pasar situaciones graves, como un desalojo, y se dedicó a vender salchipulpos para mantener a Aarón y a su otro hijo, Rodrigo, fruto de una relación previa”.

Conforme Aarón fue creciendo, la situación no cambió e incluso empeoró. “Él contó en una plática en el reality que sí hablaba mucho con su papá, pero que cuando cumplió 18 años, el señor le dijo a Nancy que ya no le daría los mil 500 pesos que le mandaba a la quincena, porque su hijo era ya mayor de edad y que porque ganaba dinero con sus bailecitos en redes sociales. O sea, se expresaba de una manera no tan grata sobre su hijo y su carrera”.

Amigo de Aarón Mercury “Johnny jamás creyó en el talento de Aarón ni lo impulsó. Pensaba que lo de las redes sociales solo era una distracción de su hijo. En cambio, quien siempre lo apoyó fue su madre, que lo animó al máximo”.

Nancy siempre creyó en él para que fuera tiktokero: “A Aarón se le ocurrió pedirle en cierto momento dinero a su papá para comprarse un celular más moderno, porque siempre se lo pedía a sus amigos. El señor se negó. Muchas veces le negó ayuda. Incluso cuando Johnny se volvió a casar, ni siquiera se lo dijo a Aarón. Este se enteró por Facebook y le preguntó a su padre, quien solo se excusó y quedó de devolverle la llamada, pero nunca lo hizo”, finalizó.