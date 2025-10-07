Retrasan Fechas de Pago de Beca Benito Juárez 2025: ¿Cuándo Cae Primer Depósito del Apoyo?

Después de meses de espera, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez de Media Superior y de Jóvenes Escribiendo el Futuro se quedaron con las ganas de conocer el calendario de pagos de sus apoyos económicos y el coordinador nacional Julio León confirmó que se retrasaron los depósitos de estos programas, por lo que ya no se harán en octubre 2025.

Por ello acá te decimos cuándo caerá el primer pago de las Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatorias, bachilleratos y universidades, y la razón por la cual cambiaron las fechas de los depósitos.

¿Qué pasó con los pagos de la Beca Benito Juárez de octubre 2025?

Este lunes, Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, reveló el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2025, por lo que los beneficiarios del apoyo para preparatorias y universidades se mostraron confundidos ya que éste no contemplaba los días de depósitos de sus programas, pese a que previamente se había informado que este mes se realizaría la dispersión.

Debido a esta confusión, muchos becarios preguntaron en redes sociales cuándo se publicará el calendario de las Becas Benito Juárez Media Superior y de Jóvenes Escribiendo el Futuro de octubre 2025 y el coordinador nacional respondió que los pagos se retrasaron debido a que todavía no tienen la información actualizada del padrón de beneficiarios.

¿Cuándo pagan la Beca Benito Juárez en 2025?

De esta manera, los beneficiarios del apoyo para preparatorias y universidades ya no recibirán el primer pago del ciclo escolar en octubre y tendrán que esperar para cobrar hasta el mes de diciembre 2025.

La buena noticia para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez es que su apoyo económico está garantizado y en el último mes del año recibirán un pago doble correspondiente a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre, de acuerdo con las palabras de Julio León.

«¡Sabemos que estás esperando tu beca! Derivado a que todavía no tenemos toda la información actualizada, el pago de las Becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro” se realizará hasta diciembre. ¡No te preocupes! Recibirás completo tu beca correspondiente a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre. ¡Saludos!», escribió el coordinador nacional en sus redes sociales.

Así, los becarios de la Beca Benito Juárez Media Superior recibirán un depósito de 3,800 pesos y los Jóvenes Escribiendo el Futuro verán reflejado un pago de 11,600 pesos en diciembre, justo a tiempo para aprovechar las fiestas navideñas y de fin de año.