Vadhir “N” atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida debido a las denuncias por presunta violación que existen en su contra. En medio de la polémica, el actor aseguró que cuenta con el respaldo emocional de su familia, pero pidió al público y a los medios de comunicación que no los acosen ni los ataquen, pues también están enfrentando una situación difícil.

En un audio publicado por la revista TVNotas, el hijo de Eugenio Derbez habló sobre el impacto que han tenido los señalamientos en sus seres queridos y explicó que, aunque lo acompañan emocionalmente, por tratarse de figuras públicas deben ser cuidadosos con sus declaraciones.

“Solo le quiero rogar a la gente que no los acosen, porque pues para ellos también es muy difícil. Mi familia me apoya emocionalmente, pero son figuras públicas y tienen que ser muy responsables con su postura, pero están conmigo emocionalmente”.

El actor insistió en que su familia no debería convertirse en blanco de ataques por una situación que, según su postura, también los afecta emocionalmente. Incluso reiteró su petición de que respeten su privacidad durante el proceso.

“Solo le quiero rogar a la gente que no los acosen porque pues para ellos también es muy difícil este proceso y todo lo que se dice”.

En la grabación, Vadhir “N” también manifestó sentirse extorsionado y describió el daño que, desde su perspectiva, le han provocado las acusaciones. Aseguró que decidió hablar desde el primer momento porque considera que los señalamientos pueden afectar la libertad y la tranquilidad de una persona incluso antes de que exista una resolución judicial.

“No saben lo triste que es sentirse extorsionado. Te quitan la libertad en vida. Por eso en este caso decidí levantar la voz desde el primer momento”.

Otro de los aspectos que abordó fue el esfuerzo que, afirmó, ha realizado para construir su patrimonio y desarrollar una carrera por cuenta propia. El actor señaló que tener un apellido conocido puede generar la percepción de que cuenta con una situación económica privilegiada, pero aseguró que sus logros han sido resultado de su trabajo.

“Y cuando construyes un patrimonio y tienes el apellido, la gente piensa que estás nadando en dinero. Y lo que nadie sabe es que a mí nadie me ha regalado nada. No sabes cuántos esfuerzos hice por tener un hombre propio, un patrimonio”.

En ese sentido, recordó que durante su infancia y junto a su madre no contaban con grandes recursos económicos, por lo que le resulta especialmente doloroso sentir que todo lo que ha conseguido podría verse afectado por los señalamientos.

“Mi mamá y yo no teníamos dinero o mucho dinero. Y ver que se desmorona todo por mentiras, put*, lo más duro que alguien puede vivir”.

A pesar de la situación, Vadhir “N” manifestó que confía en que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y que las autoridades determinen su situación jurídica. También reiteró que espera que se reconozca su versión de los hechos.

“Yo confío en que esto se va a esclarecer y puedan ver que soy inocente”.

La controversia, explicó, también ha tenido consecuencias en su carrera. Aunque aseguró que algunas marcas con las que ha trabajado mantienen su confianza en él, reconoció que varios proyectos tuvieron que detenerse mientras concentra sus esfuerzos en su defensa legal.

“La verdad es que las marcas con las que yo he estado trabajando, que me conocen, han puesto su confianza en mí, pero claramente todo mi año ha tenido que frenarse”.

Entre los planes que quedaron en pausa mencionó el lanzamiento de un nuevo álbum musical, una marca de ropa en la que llevaba años trabajando y otros proyectos que esperaba concretar durante este año.

“Este año yo estaba demasiado emocionado por sacar mi nuevo álbum de música, por sacar una marca de ropa en la que estaba trabajando por muchos años y otros proyectos que han tenido que frenarse para poderle dar toda mi atención a defenderme”.

Finalmente, el actor hizo un llamado a no tomar partido antes de que concluyan los procedimientos legales. Dijo que considera delicado el daño que pueden provocar las acusaciones falsas y pidió que no se le juzgue públicamente mientras no exista una sentencia.

“Por eso siento que es tan delicado el tema de las acusaciones falsas, por todo el daño que hacen. Y lo único que yo no pido es que la gente tome un bando ahorita, porque insisto, el proceso tiene que seguir su camino, pero que mientras no haya una sentencia, no me encasillen o me juzguen. Eso es lo único que pido”.

El actor enfrenta dos señalamientos distintos por presuntos delitos sexuales. El primero corresponde a una joven de 19 años, quien lo denunció por hechos que presuntamente ocurrieron durante la grabación de un videoclip en Coyoacán, Ciudad de México, en abril de 2026. Este procedimiento se lleva por separado y ha tenido distintas actuaciones legales.

La segunda denuncia corresponde a una adolescente de 15 años y fue presentada ante autoridades federales. De acuerdo con Adrián Arellano, abogado de la presunta víctima, los hechos habrían ocurrido durante un viaje en crucero fuera del territorio nacional, por lo que la investigación corresponde al ámbito federal. El litigante aseguró que cuenta con pruebas y que la denuncia se encuentra en etapa de integración.

El abogado también explicó que la acusación involucra el presunto delito de violación contra una menor de edad y señaló que, por su naturaleza, se trata de un delito imprescriptible. Asimismo, habló de la posibilidad de prisión preventiva oficiosa, aunque cualquier determinación dependerá de las autoridades judiciales.

En medio de ambos procedimientos, Vadhir “N” ha defendido su inocencia y ahora, mediante el audio difundido por TVNotas, pidió que no se involucre ni se ataque a su familia. Hasta el momento, las acusaciones continúan sujetas a investigación y no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal.