¿Tanto tiempo? Belinda confesó cuántos días ha pasado sin tomar un baño

Belinda confesó cuánto tiempo se ha quedado sin bañarse y la respuesta impresionó, pues es una persona que en todo momento luce impecable, pero parece que no siempre huele tan bien como luce.

La polémica cantante no deja de dar de que hablar y es que en cada una de sus apariciones públicas, revela un detalle con el que causa intriga en el público, ya que es una persona que siempre logra sorprender con cada uno de los detalles que suele decir.

Esta ocasión no fue la excepción, pues en una reciente entrevista se le hicieron diversas preguntas en las que tenía que dar su respuesta de forma inmediata y sin pensarlo demasiado, siendo una entrevista bastante rápida.

En esta reveló algunas curiosidades que dejaron que sus fans se sientan aún más cerca de ella, pues aunque siempre ha sido bastante abierta con sus seguidores, en esta ocasión compartió detalles bastante personales que se relacionan con cosas que hace en su vida cotidiana.

Además de confesar que ‘no es una psicópata’ por preferir ponerse primero ambos calcetines y después ambos zapatos en lugar de un calcetín, un zapato, otro calcetín y otro zapato; habló sobre sus hábitos de limpieza.

Y aunque dejó muy claro que es una persona bastante aseada, confesó que ha pasado bastante tiempo sin tomar una ducha. No dio detalles de porque lo hizo, pero sí aclaró que no es muy agradable para ella quedarse mucho tiempo sin hacerlo; sin embargo comentó que el mayor tiempo que se ha quedado de estar en forma, han sido 3 días.

“Tres máximo… pero no me gusta estar sin ducharme… no me gusta”, son las palabras que usó para contestarle a la entrevistadora española.

«¿¿¿3 días sin bañaaaaaaar??? Belinda no manches», «menos mal que a la Beli no le gusta estar sin bañarse mucho tiempo», «yo no aguanto sin bañarme un día y aquí mi Beli 3. No manches Beli» y «¿Cómo tres días sin bañarse?»; fueron algunas de las reacciones que mostraron sus fans en los comentarios del video.

También la cuestionaron sobre el slogan que usaría si ella fuera una marca comercial y no una artista como la que es. y reveló algo que dejó muy decepcionados a los Belifans.

“Querer es poder”, expresó, con lo que muchos de sus seguidores han mostrado su desagrado, pues esperaban que fuera una de sus frases más usadas en memes, con la que se le recuerda en todo momento.

“Ganando como siempre”, es la frase que varios de los seguidores de la actriz y cantante esperaban escuchar en dicha entrevista, haciendo referencia a la ocasión en la que se le cuestionó sobre cómo estaba y respondió “Yo super bien, todo perfecto, ganando como siempre”