Marco Antonio Regil revela la razón por que no se ha casado: «Estaba dañadito»

Marco Antonio Regil es uno de los conductores de la televisión mexicana más queridos de los televidentes, pero también es uno de los que más privada mantiene su vida personal, por lo cual sorprendió a todos recientemente al revelar por qué no se ha casado.

En entrevista con Karla Díaz para el podcast Pinky Promise, el conductor fue cuestionado precisamente sobre su vida amorosa, pues si bien alguna vez estuvo comprometido, en la actualidad no se ve como una persona casada.

El conductor recordó que estuvo en dos relaciones en las que casi llega al altar, una de ellas con Silvia Salgado, a quien conoció en un certamen de belleza y dijo la mejor decisión que tomaron fue separarse pues no compartían la misma ideología pese a que estaban muy enamorados.

“Me iba a casar, estuve comprometido hace mucho tiempo con Silvia Salgado. Fue una excelente decisión para ella y para mí; ahora está felizmente casada con un hombre compatible con ella y sé que es muy feliz y me da mucho gusto”, reveló.

Marco Antonio Regil expresa que fue una muy buena decisión para ambos, pues eran muy diferentes; ella era católica conservadora y él católico liberal, por lo que cree que con el paso de los años, esa relación hubiera terminado en divorcio.

“Estaba como tratando de encajar en algo que yo no era, porque estaba enamorado. Los dos estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero estábamos chicos y no te dabas cuenta. Ella estaba como tratando de adaptarse a algo que no quería. Yo estaba tratando de ser más como su papá”, contó.

Marco Antonio Regil contó que él apenas estaba comenzando a abrir sus alas, por lo cual cree que cancelar la boda fue la mejor decisión que tomó, pues después de eso se fue a vivir a Estados Unidos, comenzó a estudiar psicología espiritual y ahora ya no practica ninguna religión.

“Dejé de practicar el catolicismo, no practico ninguna religión y me empecé a ir a un mundo muchísimo más abierto, una mentalidad más progresista, no religiosa. Eso no era lo que ella quería”, dijo.

El conductor también contó que tiempo después comenzó a salir con Laura Elizondo, otra participante de Nuestra Belleza México de quien terminó muy enamorado, pero dijo él estaba “dañadito”, por lo que no estaba listo para una nueva relación.

“Laurita, era una mujer preciosa, amorosa. Ahí fíjate que me tocó… yo estaba dañadito. Yo me había quemado de la relación anterior y yo no estaba listo para otra relación. No tuve la madurez para poder manejar las cosas”, dijo.

¿Por qué no se ha casado Marco Antonio Regil?

El conductor expresó que esas han sido dos relaciones muy significativas en su vida, pero después de esas dos, ha tenido otras relaciones no tan formales, aunque en Estados Unidos es más fácil mantener su privacidad.

Asimismo, dijo cambió de mentalidad, pues él creía que la felicidad venía de afuera y ahora sabe que él es todo lo que necesita para ser feliz, por lo cual si bien no descarta casarse, por el momento no lo ve como algo cercano.

“Empecé a estar conmigo, contento y feliz sin sentir un vacío, sin sentir ninguna ansiedad, y de repente empecé a pasarla también conmigo y con mi libertad que me encanta”, dijo.