Marco Antonio Regil se declara sapiosexual, ¿Qué significa?

Marco Antonio Regil, famoso conductor de programas de televisión, recientemente causó polémica al declararse como sapiosexual. De inmediato, las redes sociales se inundaron con esta palabra para saber su significado.

Durante la entrevista que tuvo con la periodista de espectáculos Pati Chapoy en su programa Ventaneando habló sobre su carrera, pero también reveló detalles de su vida privada, entre ellos esta preferencia sexual que no muchos conocen.

¿Qué es sapiosexual?

Regil no dejó en claro dentro de su explicación si se siente atraído principalmente por mujeres u hombres, sí detalló la característica especial que para él hace a las personas más interesantes.

“Una mujer que trabaja en sí misma habla diferente, existe un término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente y sexual. O sea, a mí me excita una conversación inteligente y consciente, a mí me gustan las mujeres conscientes y me gustan los amigos conscientes, incluso me gusta compartir con gente consciente”.

Esto significa que Marco Antonio Regil siente atracción por las personas, pero desde otro ángulo, puesto que de la conversación comienza el interés, y hasta podría llevar a cabo una conversación que inicia de manera normal hasta convertirla en juego sexual.

Las personas que se establecen como sapiosexuales pueden encontrar en la inteligencia el atractivo y así convertirlo en algo sexualmente excitante, incluso por encima de las palabras de cariño, los regalos o las atenciones.

La salud mental como atractivo

Aunque el término sapiosexual no está reconocido por Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales facilitado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), hay una comunidad de personas que así se definen sexualmente.

El tema surgió cuando el presentador de programas habló sobre la terapia, pues aunque reconoció sentirse atraído por la “energía femenina”, mencionó que no hay nada que le guste más de una persona que el hecho de que atienda su salud mental.

“Yo le digo a la gente que me siguen llamando la atención las mujeres guapas, taconcitos, una faldita, la energía femenina, un besito, que te hablen bonito, pero no hay cosa más sexy que me puedan decir que el decirme que van a terapia. Yo digo ‘¡Ay, chiquita!’, que me digan ‘Estoy sanando mi niña interior’ uffff, ‘Ya perdoné a mis papás’ ahhh, me excito porque es valiosísimo y sé el trabajo y el valor que se requiere para confrontar y sanar”.

Regil mencionó que la madurez emocional es algo que le gusta porque ya vivió comportamientos nocivos y tuvo etapas complicadas en su existencia “Ya fui el celoso, el tóxico, el perseguido, viví mi infiernito que uno mismo se crea y sé lo difícil que es”, aseguró.