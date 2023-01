“En el momento más oscuro de la noche es cuando va empezar la aurora, cuando va empezar a amanecer. Estoy superemocionada aquí, en España; voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para cosas que se vienen… para todo”, dijo a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

Si bien la famosa cantante no hizo mención a la nueva demanda que estaría enfrentando, dejó claro que se prepara para proyectos profesionales y para “cualquier cosa”.

“Así que prepárense porque vamos a tener ‘Isla Divina’ en el Auditorio, en México, Monterrey, en muchas otras ciudades, me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa”, expresó emocionada, desde lo que parece ser las calles de alguna ciudad española.

A la par, Gloria Trevi escribió un mensaje resaltando su fortaleza: “Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene, siento q los q no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán”.

Cabe destacar, que según la revista Rolling Stone, “la nueva denuncia fue presentada el 31 de diciembre de 2022, antes de la fecha límite de tres años antes de su expiración en el estatuto de limitaciones en los reclamos de agresión sexual infantil en California”.

Asimismo, en 2021, diversas Organizaciones Civiles contra la trata pidieron de manera conjunta que se reabriera las investigaciones del caso Trevi-Andrade.

Hasta el momento, Gloria Trevi no se ha pronunciado respecto a esta supuesta nueva demanda realizada en Estados Unidos.