Geraldine Bazán anuncia truene con Alejandro Nones, revela que está soltera

Luego de varios meses entre rumores, Geraldine Bazan rompió el silencio sobre su relación con Alejandro Nones, con quien se le vio en diferentes eventos sociales y además, pasaron una larga temporada juntos debido a que compartirán escenas en la nueva temporada de la telenovela ‘Corona de lágrimas’.

La actriz admitió que hay un gran cariño hacia él, por lo que se refirió de él de la mejor manera y señaló que siempre le va a desear lo mejor: »La verdad es que qué te digo, a Ale todos los que tienen la fortuna de conocerlo saben que es un hombre increíble, un ser humano maravilloso, un compañero padrísimo y bueno, es mi amigo, la verdad es que siempre tendré lo mejor para decir de él», contestó en una entrevista para el programa ‘Hoy’.

Incluso, se adelantó y mencionó que debido al estreno de la telenovela en la que compartirán créditos, el público podrá verlos juntos y admitió que entre ellos hay un gran amor independientemente de no ser una pareja: »Ahorita viene el estreno de la novela, entonces, estaremos juntos en las presentaciones y todo, pero bueno, Ale es mi amigo y siempre lo será . Hay amor, claro, hay mucho cariño de por medio o sea, es mi gran amigo», señaló.

Sin embargo, aunque declaró que entre ellos no hay un romance y está soltera, hizo hincapié en que no está disponible: »Ahorita estoy muy tranquila, la verdad. Creo que para una relación tienes que tener tiempo y ahorita lo menos que tengo es tiempo, hay que hacerse tiempo obviamente para el amor, pero ahorita justo estoy con mil cosas, mil proyectos, regresando de viaje, y me gusta, porque tengo estas etapas».

Tras asegurar que su tiempo libre lo utiliza para pasar tiempo con ella misma y disfrutar de sus hijas, también la actriz dijo que no se siente sola en ningún aspecto: »La gente cree que cuando no tienes una pareja estás sola, para nada, tengo muchas cosas además. Pero ahorita estoy muy tranquila la verdad».

Por ahora, la actriz de 39 años de edad está retomando su vida profesional, pues se dio una largas vacaciones por Europa, acompañada de sus ‘mosqueteras’ como suela llamar a sus hijas, con quienes recorrió París, España e Italia. Sobre las fotografías en las que se le vio disfrutando de la playa y luciendo un cuerpazo, la actriz mencionó: »Pues estando en la playa, creo que todo mundo usamos traje de baño y bueno son fotos muy lindas que me tomaron y la verdad es que la iluminación, el cielo, me encantó el color del mar, pero creo que también estas fotos el público las agradece mucho», concluyó.