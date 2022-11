Galilea Montijo es acusada de practicar santería para conseguir éxito

Galilea Montijo fue acusada de practicar santería en el 2019 y recientemente se ha popularizado el tema de nuevo, al viralizarse un fragmento de video en el que se habla de ello.

La conductora ha negado en repetidas ocasiones pertenecer a esta religión, que si bien, no siempre significa que sea mala, ella no quiere aceptar que forma parte de algunas de estas acciones.

Recientemente, se viralizó un video de Daniel Urquiza quien era conocido como ‘El Rey de las Extensiones’, hasta que se quitó la vida la ducha de su departamento el pasado mes de octubre de 2020.

El famoso estilista era conocido por trabajar con grandes celebridades como Paris Hilton y Kim Kardashian, luego de que su trabajo se hiciera popular por colocarle extensiones a Anahí.

¿Galilea es santera?

En el video mencionó que la famosa conductora del programa matutino de Televisa, ‘Hoy’, ha practicado santería durante algunos años, pero siempre que se le cuestiona, acostumbra a negarlo.

Fue a través de un video que originalmente se subió al canal de YouTube de Elisa Beristain, que hizo grandes declaraciones sobre diversas celebridades, entre quienes se encontró a Galilea.

“Voy a hablar de todo y voy a ser completamente transparente y voy a hablar de Galilea y tendrá sus razones para negar su religión y quedará en ella sus actos”, expresó dispuesto a poner en evidencia sus creencias.

Esto era de su conocimiento debido a que él también era santero, y como Gustavo Adolfo Infante apareció en el programa, lo confirmó, expresando que en diversas ocasiones hacía santería en los foros de televisión.

Sin embargo, recalcó que al dar a conocer esto, ella lo negó, haciendo que él insistiera, llamándola “hermana de religión”, y aseguró que no solo él lo sabía, sino que también todos los creyentes de la misma.

“Ella lo niega, pero toda la gente que está en la religión sabe qué ahijada de Leonel Gámez, pero se hace pend*ja, a ella le gusta ser mam*na”, comentó sin censura alguna.

Además, en otra entrevista reveló que tenía algunas fotografías en las que aparece la también actriz, en las que se aprecia haciendo santería; sin embargo, dichas imágenes jamás fueron publicadas, por lo que después de su muerte, no se volvió a saber del tema.

«De hecho, y a lo mejor me equivoco, cuando está en el programa Hoy siempre está diciendo ‘No lo decretes’, o palabras relacionadas a algún tipo de ritual», «este señor no era de mi agrado, pero sí me da la vibra de que la Galilea le hace a la santería», «se tenía que decir», y «Las personas que sean de cierta manera famosas como Galilea Montijo nunca lo van a aceptar ese tipo de religión públicamente»; son algunos de los comentarios que hacen usuarios en redes sociales.