Espinoza Paz reveló que rechazó dueto con Jenni Rivera porque no se sentía listo

A casi 10 años de que Jenni Rivera perdiera la vida en un trágico accidente de avión, Espinoza Paz la recordó como una una mujer, con cual siempre quiso colaborar y con quien tuvo la oportunidad de trabajar durante su carrera.

Si bien es cierto, que él siempre quiso trabajar con ella, Espinoza relató a Yordi, que cuando su carrera aún no despegaba, tuvo la oportunidad de hacer una colaboración con Jenni Rivera, sin embargo, tuvo que rechazarla por una importante razón.

Según el cantautor, un día asistió a una cena, en la que se encontraba Jenni Rivera y el productor Pepé Garza, este último en un afán de impulsar la carrera de Espinoza Paz, le dijo a la ‘Diva de la banda’ que estaría bueno que grabara un dueto con él intérprete del “El próximo viernes”.

Ante esto, Espinoza se negó rotundamente, pues aseguró que él siempre quiso trabajar para ganarse sus logros y sentía que no merecía una colaboración con Jenni Rivera, quien en ese entonces ya era muy reconocida en el mundo de la música.

“Cuando escucho que Pepe le dice eso a Jenny, le dije no Pepe, a mí nadie me conoce y ella ya es famosa, y Pepe me dice ‘por eso, que te ayudé’, pero yo pensé porque me va dar algo que no me merezco, que yo no me he ganado” y agregó:“Jenni me dijo con mucho cariño, si tú quieres grabamos el dueto”.

Espinoza, contó que se mantuvo firme pues no sentía que era justo, porque era como regalarle algo que él no se había ganado aún: “Yo quiero ganarme mis cosas, yo quiero sufrir, batallar, hacer mi historia y crear mi propio camino, No era para mí”.

Finalmente, recordó con cariño que si tuvieron la oportunidad de cantar un dueto, fue en ‘La Voz México’, donde Espinoza formó parte de su equipo y pudo cantar con ella la canción “Fue un placer conocerte”.