Espinoza Paz hizo casting para ‘La Academia’ y cuenta cómo lo rechazaron

Espinoza Paz es uno de los cantautores más reconocidos del regional mexicano, aunque su camino al éxito y a la fama no fue tan fácil, pues recuerda en su niñez vivió lleno de carencias, tuvo que cruzar ilegalmente a Estados Unidos e incluso fue rechazado del casting de La Academia.

El oriundo de Angostura, Sinaloa, en entrevista con Yordi Rosado recordó algunos de los momentos más difíciles que ha vivido, como perder a su mamá cuando apenas tenía 13 años o las veces que tuvo que cruzar de manera ilegal a Estados Unidos.

El autor de canciones como: No llega el olvido, A lo mejor, Para impresionarte y El ruido de tus zapatos, relató que convertirse en alguien relevante en la industria no fue fácil y todo lo quiso ganar por mérito propio.

Incluso recuerda que él escribió algunas canciones para Jenni Rivera cuando él todavía no era tan famoso, por lo cual ella se ofreció a grabar un dueto con él para que su carrera despegara; algo a lo que se negó, pues sentía que no se merecía esa oportunidad. Más tarde, ambos coincidieron al ser coaches en La Voz México, por lo que la recuerda con mucho cariño.

Así fue el día que rechazaron a Espinoza Paz de ‘La Academia’

Como todo cantante en busca de sus sueños, Espinoza Paz buscó una oportunidad en los reality shows de canto, es por eso que audición para ‘La Academia’ en Culiacán, aunque lamentablemente no lo aceptaron y dijo él estaba de acuerdo con eso.

El cantante recordó que hizo la audición para La Academia, cuando la televisora se encontraba haciendo casting en Culiacán, cantó una canción de su autoría con la guitarra, pero se puso tan nervioso que no estaba en los tonos, por lo que le dijeron “El que sigue”.

Yo estaba de acuerdo con ellos”, dijo respecto a la decisión que tomaron los jueces en ese momento. “En el camino vas creando un estilo, una fórmula para poder llegar al gusto de la gente, yo cuando fui a La Academia, no tenía ni el estilo, ni la formula, ni la pose, ni el porte, ni nada”, dijo.

Espinoza Paz recuerda que saliendo del casting, le aseguró a una de las personas de seguridad que él sería el siguiente gran artista de México, “Acuérdese”, le dijo. Días después se dio cuenta de que ese momento quedó inmortalizado en los periódicos, pues le tomaron una fotografía para la noticia del casting sin que él se diera cuenta.

«Se me enchina la piel. Yo estaba ahí, en la portada del periódico, en la nota», recuerda. No me quedé en ‘La Academia’, pero salí en el periódico”, finalizó conmovido el famoso.