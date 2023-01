Asimismo, señalan que la cantante dio todo por su pareja y familia, puesto que los priorizó antes que su propia carrera. Pero tras la colaboración con Bizarrap, comienza un duelo que se capitaliza para la industria musical: «Para la industria musical, en estrofas llenas de la rabia que le genera el engaño y la ruptura… La Shakira que escuchamos es otra».

Y es que la cantante deja las palabras bonitas, para hablar desde su enojo, incluso nombrando violencias a través de una manera pública. Por otra parte, la especialista señala que la sociedad no permite que las mujeres hablen desde la rabia, porque se les tacha de histéricas y ardidas, al contrario de los hombres a quienes les apaluden:

«Además, a las mujeres se nos ha socializado para que no hablemos de estas cosas. Si un hombre muestra su rabia o enojo es lo normal, si nosotras lo hacemos, somos histéricas, ardidas. También se representa como una mujer independiente y autónoma», señaló.

Aunado a eso, la intérprete de ‘Tú’, busca defender su inocencia de las acusaciones de las que se ve implicada en estrofas como: «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan».

Fue así como reveló que la canción es un llamado de atención a las mujeres que han crecido creyendo que sin pareja no vales nada, Shakira lanzó el mensaje que se puede vivir sin una, claro que esto no lo toman como un llamado feminista, debido a que la famosa no se ha proclamado de dicha manera:

«Es muy importante para las mujeres que por años hemos crecido consumiendo canciones que nos dicen que cuando tu pareja ya no vales nada, pues esta es una manera de decir que se puede vivir de otra forma», finalizó.