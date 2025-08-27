Designa Gobernador a Jorge Lumbreras Castro como nuevo rector de la USJT

CIUDAD VICTORIA.- Con una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad, políticas públicas, administración militar, así como el área académica de distintas instituciones de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM) y planteles educativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jorge Lumbreras Castro asumió la rectoría de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).

Esta nueva encomienda designada por el gobernador, Américo Villarreal Anaya, fue aceptada tras la toma de protesta realizada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Entre su formación académica, el rector de la USJT cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas con mención honorífica por la UNAM; maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional en el Colegio de la Sedena; además, cuenta con diplomados en Política Pública por la UNAM; y cursos en Derechos Humanos, Educación para la Paz, Ética, Filosofía y Política, Seguridad Nacional Interior, Pública e Internacional.