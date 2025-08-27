Contraloría manda en el voleibol del SUTSPET

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El equipo de Contraloría domina el Torneo de Voleibol Mixto 2025 del SUTSPET, al presumir un récord casi perfecto.

Con 18 victorias y solo una derrota, Contraloría se mantiene en lo más alto de la tabla tras 19 jornadas disputadas. Muy cerca lo siguen Caza y Pesca, así como el DIF Tamaulipas y el Poder Judicial, todos con marca de 18-3.

Más abajo aparece el ITIFE con 16-5, mientras que la Auditoría Superior del Estado y Oficinas Gubernamentales registran 16-4. Por su parte, Milysport se coloca con 15-6, y los Espartanos con 14-6. En tanto, Azulados del CREE y Hospital Civil marchan con 13-7 y 12-8, respectivamente.

Titanes mantiene un 10-10; la Secretaría de Obras Públicas va 12-9; y PFJ ya presenta un saldo negativo de 8-13. Detrás se encuentran CL Platino, Seguridad Pública “A” y Desarrollo Rural, todos con récord de 7-14.

En la parte baja de la clasificación, Contraloría de Salud y el CREE tienen 5-16, mientras que el CRDE suma 5-15. Administración se encuentra con 2-17; Oficina Central con 2-19; Seguridad Pública “B” apenas con 1-20; y la Auditoría Fiscal sigue sin conocer la victoria con 0-20.