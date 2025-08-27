Cd. Victoria, Tamaulipas.– El equipo de Contraloría domina el Torneo de Voleibol Mixto 2025 del SUTSPET, al presumir un récord casi perfecto.
Con 18 victorias y solo una derrota, Contraloría se mantiene en lo más alto de la tabla tras 19 jornadas disputadas. Muy cerca lo siguen Caza y Pesca, así como el DIF Tamaulipas y el Poder Judicial, todos con marca de 18-3.
Más abajo aparece el ITIFE con 16-5, mientras que la Auditoría Superior del Estado y Oficinas Gubernamentales registran 16-4. Por su parte, Milysport se coloca con 15-6, y los Espartanos con 14-6. En tanto, Azulados del CREE y Hospital Civil marchan con 13-7 y 12-8, respectivamente.
Titanes mantiene un 10-10; la Secretaría de Obras Públicas va 12-9; y PFJ ya presenta un saldo negativo de 8-13. Detrás se encuentran CL Platino, Seguridad Pública “A” y Desarrollo Rural, todos con récord de 7-14.
En la parte baja de la clasificación, Contraloría de Salud y el CREE tienen 5-16, mientras que el CRDE suma 5-15. Administración se encuentra con 2-17; Oficina Central con 2-19; Seguridad Pública “B” apenas con 1-20; y la Auditoría Fiscal sigue sin conocer la victoria con 0-20.