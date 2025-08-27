Se defiende el IETAM ante su posible desaparición

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de agosto.-El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, defendió hoy los gastos del organismo y negó que se dupliquen funciones con el INE.

«El tema de duplicidad de funciones y los costos de operación creo que tendrá que discutirse de una manera muy técnica y será un tema al que debemos de sumar los con el mejor de los ánimos».

Después de que se puso en marcha el análisis de una reforma electoral federal que propone desaparecer a los organismos locales, Ramos Charre pidió incluir al IETAM en las discusiones de la propia reforma.

Cuestiono la idea de desaparecer al Instituto «yo no veo al INE con la capacidad de instalar 43 consejos municipales y 22 distritales».

Ramos Charre refirió que el IETAM no se confronta ni entra en debate o controversia con los actores políticos que piden desaparecer al organismo .

Añadió que ante la intención del gobierno federal de reducir costos, podría avanzar el proyecto del voto electrónico sustituyendo a la impresión de boletas.

Subrayo que los gastos del IETAM están justificados por un presupuesto que es de orden publico.