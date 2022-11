Danna Paola pide ayuda al Canelo luego de ver cómo le quedó el ojo tras su accidente en Guadalajara

Los millones de fanáticos de Danna Paola quedaron probablemente sorprendidos luego de que la cantante terminara su primer concierto del ‘XT4SIS Tour’ con la cabeza vendada, debido a un golpe que se dio sola y sin querer. Sin embargo, ella sabe muy bien cómo tomar las cosas con humor y lo demostró una vez más cuando pidió ayuda a un boxeador para solucionar las consecuencias del percance.

La cantante bromeó pidiendo el auxilio, ni más ni menos, que de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez para arreglar su ojo que quedó inflamado y muy morado. Aunque lo haya tomado de la mejor manera, es natural que Danna Paola esté preocupada por la apariencia de su cara ya que esta semana se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional y si no hace algo pronto por componerlo tendrá que aparecer con tremendo moretón en la especial fecha.

»Oye amigo Canelo. ¿Qué hago en estos casos?», escribió junto a algunos emoticones de carcajadas. Y es que si alguien en este mundo sabe de golpes en la cara es el joven pugilista, quien por años ha arriesgado el físico en el ring y, no por nada, es el boxeador mexicano más exitoso de la actualidad.

Fue a través de las redes sociales que empezaron a circular imágenes del hecho ocurrido el viernes pasado en su concierto de Guadalajara. Todo parecía aparatoso porque los encargados de la salud de Danna Paola tuvieron que ponerle un vendaje sumamente llamativo en la cabeza para que pudiera continuar el espectáculo. Además, se dijo que se había tratado de una herida en la ceja y hasta memes se hicieron al respecto.

Lo cierto es que a Danna Paola, según las fotos que ella misma ha publicado en sus redes, no se abrió la ceja, sino que se pegó en el ojo con su propia rodilla mientras bailaba. Por lo pronto, se le ve muy tranquila después de lo sucedido y, aunque su doctor quiso trasladarla a un hospital tras el golpe en pleno show, la famosa se resistió y siguió cantando y bailando como solo ella sabe hacerlo, acto que sus fanáticos tapatíos le agradecieron mucho.

Lo malo para quienes fueron a verla al Auditorio Telmex es que el concierto duró menos de lo esperado, pero ella ya les ofreció una explicación. »Dentro de todo sacamos adelante el show y no podía no terminarlo… Había demasiada energía sucediendo y lo dimos todo, mi accidente fue algo que por supuesto jamás me imaginé que pasaría y tuvimos que hacer el show un poco más corto y faltaron varias cosas muy top», escribió en un mensaje en su Instagram.

Ahora solo esperamos que Danna Paola obtenga la respuesta que necesita de ‘El Canelo’ y pueda llegar intacta a su primer Auditorio Nacional, donde la esperarán 10 mil personas. La fecha se convierte en algo todavía más especial luego de que haya tenido que atrasar el inicio de su gira por problemas con sus proveedores.