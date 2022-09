Alfredo Adame fue golpeado afuera de su casa

Alfredo Adame se ha convertido en uno de los personajes más polémicos y ahora ha dado de qué hablar, tras publicar una serie de imágenes en las que aparece golpeado, señalando que fue víctima de una agresión afuera de su propia casa. Así que te contamos qué pasó y qué es lo que se sabe acerca de lo ocurrido.

Por medio de su cuenta de Instagram, el conductor de televisión publicó dos fotos, en las que se ve que tiene el ojo lastimado, lo que ha preocupado a varios de sus fans. “Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves, después les cuento…. estoy bien”, fue el mensaje con el que acompañó el posteo.

¿Qué pasó con Alfredo Adame?

El también actor relató lo ocurrido al programa ‘Venga la Alegría’, destacando que se cree que, supuestamente, Adame quería grabar una balacera ocurrida afuera de su domicilio, lo que provocó el enojo de uno de los presentes, quien, presuntamente, lo golpeó.

“Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije: ‘oye te puedo ayudar en algo’ y me dijo: ‘tú lárgate de aquí… chismoso’ y me tira un trancazo y lo evado, me da una patada. Entonces se voltea, le meto una patada y llega otro por atrás y me avienta un puñetazo… tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”, relató Adame a la emisión matutina.

Sobre su estado de salud actual, el artista dijo: “Seguramente, me va a ver un médico legista. Mi herida es la ceja derecha y abajo del ojo. Seguro tengo desprendimiento de retina, porque no veo absolutamente nada”.

De acuerdo con diversas versiones que circulan en redes sociales, se dice que el artista intentó grabar lo que estaba pasando, pero, de acuerdo con VLA, esto no ocurrió así. Además, Adame fue trasladado a un hospital para ser valorado y que los doctores le dieran un diagnostico por sus lesiones.