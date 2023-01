Alfredo Adame se ha convertido en un personaje que genera polémica tras cualquier declaración o aparición, recientemente confesó a los medios que no descarta la posibilidad de sacar ventaja de su físico.

Pues, de hecho, reveló a ‘Venga la alegría’ que ya está trabajando para verse mejor con la ayuda del ejercicio y una buena alimentación que le saque partido a su cuerpo, para verse mejor que nunca.

Por ende, el actor de 64 años, no descarta incursionar en ‘Only Fans’, aunque aclaró que no subiría contenido sin nada de ropa, pero si apostaría por fotos y videos provocativos, que complazca a sus fans.

Debido a estos cambios en su vida, Adame respondió que podría incursionar en OF, aunque dejó claro que no subiría contenido completamente desnudo, pero sí algunas fotos y videos ‘sexy’.

“Desnudo, desnudo completo no, posiblemente a lo mejor enseñando nalga y, ya sabes, algo más artístico, todo; digo, el OF no es pornograf.. (…) Soy un chavorruco, tengo 64 años y parezco chavo y también tengo la mentalidad de un adulto.”