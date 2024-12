Sheinbaum reacciona a ser incluida a la lista de mujeres más influyentes del 2024

Luego de que el Financial Times la incluyó en su lista de las 25 mujeres más influyentes a nivel mundial, la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo aseguró que “el poder es humildad”, y no se puede tomar esas publicaciones como para volarse, porque eso no va con un gobierno de la Cuarta Transformación.

“Lo que hay es un reconocimiento a lo que está pasando en México. Yo lo dije, es que siga la transformación y es tiempo de mujeres, y eso se percibe, se siente en nuestro país, y ese es el reconocimiento que hay”.

La Mandataria afirmó que la distinción es un reconocimiento al pueblo de México.

En la lista se encuentran personalidades como la cantante Taylor Swift; la diseñadora Chemena Kamali, la escritora Sally Rooney, la actriz Emma Stone, la cantante Elyanna, la compositora Charli XCX, la chef Adejoké Bakare.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, la investigadora Fei-Fei Li, la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde, entre otras.