Sheinbaum Insiste en Quitar Fuero a Legisladores y Pide Pruebas por Caso de Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió hoy 1 de octubre de 2025 en su propuesta de quitar el fuero a legisladores, como diputados y senadores, y aprovechó para llamar a que se presenten pruebas en el caso de Adán Augusto López Hernández ya sea por su presunta relación con Hernán ‘N’, señalado como líder del grupo delictivo La Barredora, o por discrepancias en sus declaraciones fiscales por pago de impuestos.

El senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha dado conferencias de prensa en los últimos días para aclarar sus ingresos y pagos de impuestos.

Además, luego de la revelación de que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, particularmente con La Barredora, Adán Augusto ha asegurado que está dispuesto a presentarse ante las autoridades si es necesario.

Sheinbaum pide pruebas por el caso de Adán Augusto

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo dijo de manera insistente que se presenten pruebas, si es que laas hay, para abrir alguna investigación en contra del senador Adán Augusto López Hernández, ya sea por temas de impuestos o vínculos con Hernán ‘N’.

Si hay una prueba de alguna gente de Morena involucrada en un acto ilícito tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía.

En el caso de Hernán Bermúdez en Tabasco, aclaró que «una investigación de la Fiscalía de Tabasco y de la Fiscalía General de la República» permitieron detectar las irregularidades y debido a ello «hay detenciones, ¿qué han querido decir? Se requieren más y han querido politizar el tema. Nosotros no vamos a intervenir para que no se proceda».

Son detenciones en el gobierno debido a delitos que se encuentran durante nuestra administración. Las detenciones son ahora y ahora dicen: ‘Morena está encubriendo el huachicol’, ¿en qué cabeza se construye esa narrativa? Del coordinador del PAN en el Senado que estuvo seis años fuera de México y regresó porque tiene fuero. Hay que decir las cosas por su nombre.

Además, aseguró que cuando Adán Augusto López Hernández fue gobernador de Tabasco, «los delitos, hasta que él deja el Gobierno del estado, disminuyen todos. Después llega a la Secretaría de Gobernación, entra Carlos Merino, siguen bajando y después hay un periodo donde empieza a subir (la delincuencia)».

«Lo importante es que si la Fiscalía llega pedirle al senador que declare él ya lo dijo: va a declarar, si se encuentra algo la Fiscalía tiene que proceder, pero hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él», señaló la mandataria federal.

En repetidas ocasiones, Sheinbaum Pardo insistió en que se presenten pruebas, si las hay, para abrir un proceso legal que involucre a Adán Augusto.

Tiene que haber pruebas y el desgaste viene de todos los medios que han estado. Tiene que haber pruebas porque antes también salía una nota en un periódico: destitución para hacerle caso al medio. Tiene que haber pruebas y la Presidenta orgullosamente, estamos en un México distinto a pesar de que los opositores dicen que estamos en el autoritarismo, soy democrática y actúo democráticamente.

En otro tema, La mandataria federal enfatizó en que «siempre hemos dicho: cero impunidad», y recordó que la investigación por huachicol fiscal inició a partir de una denuncia de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina,

En cuanto se encontró, a través de aduanas, que había una irregularidad se presentó la denuncia a la Fiscalía e hizo las detenciones.

Por último, aclaró que la continuidad de Adán Augusto tanto al frente de la bancada en el Senado como parte de Morena, depende del partido y los legisladores. «Eso es algo que no tengo que decidir yo. Están acostumbrados al dedazo, te quito, te pongo, muevo, jalo, quito, a que el presidente decida todo».

Presidenta insiste en quitar fuero

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que se está analizando la nueva reforma electoral, que se espera esté lista en 2026, e insistió en su propuesta de quitar el fuero a los legisladores.

En la propuesta de reforma electoral, porque voy a ir con la comisión de gobernación, es que se elimine el fuero de diputados y senadores.

La mandataria federal expuso que «mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la comisión, es que no haya fuero», y cuestionó «¿por qué tiene que haber fuero?, eso es del pasado, la Presidenta no tiene, también diputados y senadores no deben tener».