Sheinbaum Habla sobre Fuertes Lluvias en CDMX e Informa Cuál Fue la Zona Más Afectada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer hoy 11 de agosto de 2025 que seguirá el apoyo para las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) por las inundaciones debido a las fuertes lluvias e informó cuál fue la zona más afectada por la tormenta.

La fuerte lluvia suspendió, incluso, el servicio en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), el cual luego de varias horas se restableció

Hasta la mañana de este lunes algunas avenidas seguían inundadas, por lo que la circulación en la CDMX se veía afectada

Sheinbaum informa cuál fue la zona donde más llovió en CDMX

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló de la coordinación con la autoridad de la CDMX para atender afectaciones por lluvias, y reveló la zona donde llovió más.

Las autoridades de la CDMX han informado que las lluvias presentadas este 2025 han roto récords y se esperan los meses más complicados de la temporada.

La Presidenta dijo durante su conferencia que «poco antes de las 12 de la noche o las cero horas, reiniciaron los vuelos en el AICM y de inmediato se estuvo apoyando al Gobierno de la Ciudad», además, destacó que con el equipo que adquirió recientemente «pudo atender las distintas áreas de la ciudad afectadas por las anegaciones«.

Sheinbaum Pardo resaltó que «hay una inversión muy grande en la ciudad para evitar inundaciones«.

Pero destacó que «lo importante aquí es que duran muy poco las inundaciones, porque en el momento en que llueve empiezan a operar (los sistemas de desahogo pluvial)».

La mandataria federal señaló que seguirá el respaldo «donde se presentan las mayores inundaciones, y apoyar a las familias que tuvieron inundaciones y perdieron parte de su menaje», pues en la zona centro se vio una afectación particular por las fuertes lluvias.