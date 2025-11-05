Sheinbaum Acuerda Mantener la Cooperación Económica con Brasil Tras Diálogo con Presidente Lula

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una conversación con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para abordar temas bilaterales y regionales entre ambas naciones.

Durante el diálogo, el presidente brasileño agradeció la cálida bienvenida que Sheinbaum brindó al vicepresidente Geraldo Alckmin durante su visita de trabajo a la Ciudad de México en agosto pasado, la cual fue calificada como productiva por el mandatario sudamericano.

Lula reafirmó la disposición de Brasil para concluir un nuevo tratado comercial con México, con el objetivo de profundizar la alianza económica entre ambos países. El presidente brasileño también informó a su homóloga mexicana sobre su reciente visita a Asia, destacando el potencial de cooperación que existe entre América Latina y el Sudeste Asiático.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum manifestó el interés de México en cooperar con Brasil en la producción de etanol para atender la creciente demanda interna del país. Asimismo, la mandataria expresó su intención de colaborar en la implementación de programas sociales orientados al combate del hambre y la pobreza.

Durante la conversación, Sheinbaum informó al presidente brasileño que designó a la secretaria Alicia Bárcena para representar a México en la COP30, la conferencia climática que se realizará en Belém, Brasil.

Ambos mandatarios celebraron el momento positivo que atraviesan las relaciones entre Brasil y México, dos de las economías más importantes de América Latina. Como resultado del encuentro, acordaron reunirse personalmente lo antes posible para continuar fortaleciendo los lazos bilaterales.

La presidenta mexicana compartió información sobre este diálogo a través de sus redes sociales, señalando que la conversación versó sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración entre los dos países. Sheinbaum destacó que acordaron continuar la cooperación entre ambas naciones.