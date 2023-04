Se viraliza pelea en trajineras de Xochimilco, se investigan presunta intromisión de la delincuencia

No es un hecho aislado: Las peleas en trajineras de Xochimilco, como la viralizada en redes sociales este fin de semana, ocurren con frecuencia, y es por eso que autoridades capitalinas han tomado cartas en el asunto.

Debido a esto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Fiscalía capitalina investigan una serie de abusos de operadores y prestadores de servicios, así como hasta la posible incursión del crimen organizado en la zona.

Habitantes revelaron que las broncas en Xochimilco son frecuentes, pues no hay vigilancia en los precios o la venta de alcohol, lo que genera estos episodios violentos.

“Esto pasa cada fin de semana, el tema es que no hay un precio establecido para las trajineras, tampoco regulan la venta de alcohol»

“Esto pasa cada fin de semana, el tema es que no hay un precio establecido para las trajineras, tampoco regulan la venta de alcohol, me ha tocado ver turistas extranjeros o jóvenes en estado inconveniente y eso no es nada bueno para la imagen de la comunidad de Xochimilco«.

“Si a eso le sumamos que la vigilancia es casi nula, pues imagina todo lo que pasa. Otra cosa, se supone que hay un horario, es decir a partir de las cinco o máximo seis de la tarde, ya no deben vender alcohol, pero últimamente se ve gente hasta tarde deambulando por aquí y eso los pone en riesgo”, denunció Leticia, residente de la zona de Nativitas e integrante del Colectivo Rescatemos Xochimilco.

⚠️FUERTES IMÁGENES⚠️ Esta tarde se registró un zafarrancho en las trajineras de #Xochimilco Hasta el momento se desconoce el motivo de la #riña pic.twitter.com/JU5h78yEPx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 23, 2023

AUMENTAN ROBOS

De acuerdo con cifras de la Fiscalía capitalina, en la zona de los embarcaderos las denuncias por robo han incrementado. En 2020. y cuando la actividad turística disminuyó por la pandemia, se registraban en promedio 50 denuncias de robo al mes. Para 2022 la cifra aumentó a 200.