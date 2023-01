Rob Schneider visitará Ciudad de México y Monterrey para promocionar su nueva película ¡Qué viaje con papá!, junto a Mónica Huarte.

El elenco de la cinta visitará la capital de México y Monterrey los días 14 y 15 de enero, respectivamente.

La cinta que llegará a todos los cines de la República mexicana a partir del el próximo 2 de febrero. Cuenta la historia de Meara, una niña que desea tener las vacaciones divertidas y llenas de aventuras, como las historias que le cuenta su padre.

Sin embargo, la situación económica de la familia no es la adecuada para poner en marcha ese plan, pues el padre no tiene un trabajo estable, vive de las propinas que le dan por hacer de estatua viviente en algunos parques.

Ante la petición de su esposa de no ilusionar a su hija con unas vacaciones que no pueden pagar y rogándole por no romperle el corazón, Larry decidirá emprender un viaje con Meara llevando sólo un bote lleno de monedas y el sueño de crear un aventura especial para su hija.

Dentro de la cinta participará la actriz mexicana, Moncia Huerte quien por medio de su cuenta de Instagram lanzó un efusivo mensaje con relación a la cinta: “Prepárense para mucha diversión y una historia entrañable de lo que es capaz de hacer un padre por su hija. ¡Es para toda la familia! Soy muy feliz de ser parte de esta historia. Rob vendrá para la premiere en México y Monterrey!! Ahí nos vemos!!!”, escribió.

Una película que promete ser una muy divertida comedia familiar, donde el amor de un padre trasciende adversidades.