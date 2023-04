Reiteró que el dinero será ocupado para construir dos hospitales en Guerrero y Oaxaca.

No obstante, especificó: “Solamente que no debe de presentar la denuncia ante la Judicatura porque ahí no hacen nada, tiene que ser ante la Fiscalía anticorrupción”.

Guardia Nacional regresará al carácter civil

Sobre el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la Guardia Nacional regrese a la potestad de la Secretaría de Seguridad, AMLO reiteró su condena y recordó el caso de la extinta Policía Federal, como ejemplo del riesgo que conlleva esta decisión.