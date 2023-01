Resumen de ‘La Mañanera’ de López Obrador, hoy 24 de enero del 2023

Juicio a Genaro García Luna

López Obrador informó que dará informe sobre avances sobre el juicio de Genaro García Luna, que inició ayer lunes 23 de enero en Estados Unidos, asegurando que el exsecretario “estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada”.

AMLO mencionó que García Luna podría ser declarado inocente, lo que dependerá del jurado en Estados Unidos, y afirmó que, de ser culpable de lo que se le acusa, podría haber engañado a Estados Unidos, Felipe Calderón y a Vicent Fox.

AMLO asegura que la FGR revisará caso de la saxofonista María Elena Ríos

El presidente López Obrador apuntó que se busca que la Fiscalía General de la República (FGR) revise el caso de la agresión contra la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca, a la vez que apuntó que, mientras el presunto responsable consiguió una orden judicial para seguir el proceso en su contra en libertad, aún no ha sido liberado, situación que buscarán impedir, calificándola de “degradación de la justicia”.

“Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, es un tremendo daño”, declaró.

Obrador viajará a Sonora y firmará en mina de Sonora concesión sobre litio

Por otra parte, AMLO apuntó que viajará a Sonora a firmar el acuerdo de concesión al particular que explotará la mina de litio. Agregó que siguen en litigio con una empresa que realizaba labores de exploración del mineral, con quien buscan llegar a un acuerdo, pues busca mantener los permisos.

Afirma AMLO que se garantizará seguridad pública y cero impunidad

“Estamos trabajando todos los días con el propósito de garantizar la seguridad pública, como nunca”, afirmó López Obrador en relación con la desaparición de personas y los cuerpos encontrados de tres mujeres de Jalisco en una fosa en Zacatecas. De igual forma, aseguró que ya no hay impunidad, por que “no es lo mismo Rosa Icela que García Luna”.

Obrador justifica su ausencia en CELAC

Mencionó que su ausencia en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realiza en Argentina, se debió a su carga de trabajo, entre la que destaca una visita de supervisión al Tren Maya, por lo que no podía viajar a Buenos Aires.

“Prudente la postura de no asistir, el conservadurismo de Argentina muy beligerante tenían preparado un show mediático y ahora sí, como diría el finado Juan Gabriel, pero qué necesidad. Hizo muy bien, hay que evitar las provocaciones y los conservadores en todos lados actúan así», comentó.

López Obrador dice está dispuesto a ayudar a AHMSA

El presidente mencionó estar dispuesto a ayudar a Altos Hornos de México, pero sin utilizar recursos públicos, resaltando que a los trabajadores se les tienen consideraciones para que no se queden sin empleo, aunque apuntó que Alonso Ancira debe tomar una decisión, pues “está muy mal administrada la empresa”.

DHL se muda a AIFA

A finales de febrero DHL pasará sus vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), agregó que irá para el inicio de la cesión de las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Santa Lucía.

AMLO habla con Biden sobre Julian Assange

El mandatario reiteró que en su reunión con Joe Biden le refirió su petición de que Julian Assange, fundador de Wikileaks sea liberado, pues la misma información que hizo pública la difundieron también otros medios.

“Debemos respetar la decisión del gobierno de Estados Unidos… La estatua de la libertad no puede convertirse en un símbolo vacío. A todos nos conviene que se mande un mensaje de la importancia de respetar y poner por encima de todo la libertad del ser humano, vamos a esperar a ver qué sucede”, expresó.

No hay acuerdo con Rusia, vacuna Sputnik V

López Obrador comentó que no hay ningún acuerdo con Rusia para envasar en México la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, quedando únicamente en el envío de los fármacos durante la pandemia. Agregó que si el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) quiere instalar en el país un laboratorio para producirla, es bienvenido.

Los favoritos de AMLO para los Óscar

El presidente mencionó que no ha tenido oportunidad de ver Pinocho y Bardo, las dos películas de mexicanos nominadas al Óscar, afirmó que Guillermo Cuarón y Guillermo del Toro son muy buenos, aunque su favorito es Mandoki con Demián Alcázar y los Bichir como sus actores preferidos.