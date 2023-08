Recordó que en su iniciativa de reforma al INE planteó una reducción del costo de las elecciones; además, reiteró que antes de finalizar su mandato enviará una iniciativa de reforma para que jueces magistrados y ministros sean electos por el pueblo a través de votaciones.

“Mejor no hablo, no me vayan a sancionar”, dijo sobre el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue nombrado coordinador de las mesas de expertos en el tema de seguridad del Frente Amplio por México (FAM).

Aduló a las Fuerzas Armadas

López Obrador se lanzó en zalamerías a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a las que consideró “instituciones fundamentales, dos pilares que sostienen al Estado”.

Destacó que, además de labores de protección, han realizado acciones orientadas al “desarrollo” del país y enlistó las cinco misiones del ejército:

Garantizar la soberanía nacional y defender la independencia de México Garantizar la seguridad al interior del país Contribución al desarrollo social Contribuir en el desarrollo del país Auxilio a la población en casos de desastre

Afirmó que las Fuerzas Armadas han cumplido “como nunca” por sus acciones enfocadas en atender emergencias, como la distribución de las vacunas contra el virus de COVID-19.