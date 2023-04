El resto de los estudios, incluso un estudio minucioso de tórax es normal. “Por ello en unos días será dado de alta”, dijo.

Entre los mitos que Hugo López-Gatell enunció se encuentran el que ayudan a dejar de fumar, que no dañan los pulmones, que no generan adicción, no se usan con otras drogas y que su uso es seguro para la salud.