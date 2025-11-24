El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la primera tormenta invernal continuará su desplazamiento hacia el centro de Estados Unidos, dejando de influir en el territorio mexicano. No obstante, a su paso generará descensos significativos de temperatura que podrían alcanzar valores de hasta -10 grados.
En tanto, el frente frío número 16 se mantendrá sobre el norte del país e interaccionará con una vaguada polar en el noroeste, favoreciendo un marcado descenso térmico, chubascos y rachas de viento fuertes a muy fuertes en dichas regiones. También podría originar torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, además de mantener la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora durante la madrugada.
Por otra parte, el frente número 15 adquirirá características cálidas en el sur de Estados Unidos, dejando de afectar a México.
Frente frío 16 se convertirá en estacionario
Para el lunes 24 y martes 25, el frente frío 16 permanecerá como estacionario sobre la Mesa del Norte, impactando a Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí con rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos.
Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.
El miércoles, el frente frío número 16 avanzará hacia el noreste de México y se asociará con una vaguada prefrontal que se extenderá sobre el oriente del país, provocando un nuevo descenso de temperaturas, además de lluvias muy fuertes a intensas en estas regiones. También generará viento del norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
Clima para el domingo 23 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
¿Dónde caerá nieve?
- Posible caída de nieve o aguanieve, durante la madrugada: Norte de Sonora.
Clima para el lunes 24 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.