Nueva Corte “Tiene que Demostrar que Cambió de Fondo el Poder Judicial”, Dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo hoy 21 de agosto de 2025 que la nueva Corte «tiene que demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial» ante el inminente relevo que habrá en septiembre próximo.

En septiembre próximo se llevará a cabo el cambio de jueces, ministros y magistrados en el Poder Judicial, y entre los principales cambios está la reducción de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasa de 11 a nueve integrantes.

El 19 de agosto de 2025, Sheinbaum Pardo señaló que con el proceso electoral que vivió México este año «se acabó una era de nepotismo» en el Poder Judicial.

Sheinbaum considera «muy bueno» el cambio en el Poder Judicial

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció de nuevo ante el cambio que se llevará a cabo en el Poder Judicial, el cual considera «muy bueno«.

Es muy profunda la reforma al Poder Judicial, y se terminó una era y empieza otra, se acabó la era de la corrupción, privilegio y nepotismo, y la nueva Corte, los nuevos jueces y magistrados, que se deben al pueblo, tienen que entrar a demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial y creo que así va a ser.

¿Seguirán pensiones doradas? La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que en la reforma constitucional quedó que para los integrantes de la Corte que están por salir «se pueden ir con sus haberes de retiro establecidos», y explicó que «a partir del 1 de septiembre entran nuevos salarios, nuevas disposiciones de a qué tiene derecho un ministro o ministra y ya su pensión normal», por lo que las llamadas «pensiones doradas» las mantendrán quienes ya las tienen y en el caso de quienes las reciben y están ligados a la cuarta transformación dijo que «ellos tiene que decidir, en términos legales, jurídicos, lo pueden tener».

Pero la mandataria federal recordó que «hay un órgano administrativo con cierta autonomía y va a determinar el criterio de austeridad»