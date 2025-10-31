¿Hay Clases el Lunes 3 de Noviembre 2025? Puente de Día de Muertos Termina en Esta Fecha: SEP

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México disfrutarán de un puente durante las festividades de Día de Muertos 2025, y muchos padres de familia ya se preguntan si el lunes 3 de noviembre hay clases o es festivo. Por ello, acá te explicamos cuándo termina el descanso, de acuerdo con la SEP.

Los alumnos de educación básica tendrán varios días libres en el calendario escolar, sin embargo este fin de semana largo no está relacionado con las tradiciones por el regreso de las almas de los difuntos y en una nota previa te explicamos la verdadera razón del puente.

¿El 3 de noviembre es festivo?

Pese a la importancia cultural del Día de Muertos en México, el 1 y 2 de noviembre de 2025 no están contemplados en los días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que el festivo no se recorre para el lunes 3 de noviembre.

Sin embargo, como este año las festividades del Día de Muertos caen en fin de semana algunos mexicanos tendrán libres estas fechas, en las que podrán disfrutar de desfiles, mega ofrendas y conciertos.

¿Hay clases el 3 de noviembre 2025?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria sí podrán disfrutar de un puente por Día de Muertos, el cual comienza desde viernes 31 de octubre y termina el domingo 2 de noviembre 2025, de acuerdo con el calendario escolar SEP.