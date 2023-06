Ebrard presentará quejas contra otras Corcholatas por «derroche de recursos»

Marcelo Ebrard anunció que presentará quejas ante Morena contra otras “corcholatas”, sin revelar nombres, que podrían rebasar el tope de cinco millones de pesos con los eventos masivos que están realizando en el país. “Nuestro recorrido es austero. No estamos promoviendo eventos con acarreo. No estamos promoviendo acciones que nos recuerdan a los años 80”, dijo.

“Ya la gente está viendo cada tipo de campaña. Tiene un costo cuando haces algo que es tan evidente”, añadió.

En conferencia de prensa, detalló que la senadora Malú Micher será la encargada de presentar estos documentos ante Morena, al señalar que es una contradicción al acuerdo del Consejo Nacional.

Expuso que su intención no es entrar en conflicto con el resto de los aspirantes, sino que debe cumplirse el acuerdo de “no derrochar los recursos”.

Señaló que el fin de sus recorridos es tener un diálogo con la gente, no hacer eventos masivos donde las personas no puedan expresar sus necesidades. “Hay que alejarnos de la forma tradicional de hacer las cosas, donde los ciudadanos no hablan; se convoca a la gente tres horas antes, además para luego escuchar media hora de lo de siempre. Nosotros no vamos a hacer eso, yo quiero escuchar”, subrayó.

El aspirante afirmó que tienen un registro diario de sus recorridos, los cuales están entregando a Morena de manera puntual.

Sobre las encuestas que colocan arriba a Claudia Sheinbaum, respondió que él encabeza las preferencias para ser el coordinador de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. “Muchas de las encuestas que tenían a Claudia por delante se equivocaron estrepitosamente en el Estado de México. La campeona es Enkoll”, dijo.

“No hay derroche”: Sheinbaum

La aspirante a la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum aseguró que no hay derroche de recursos, y que dará informes sobre los cinco millones que les entregó Morena para recorrer el país en búsqueda de la coordinación de la defensa de la cuarta transformación.

“Vamos a estar dando informes (…) vamos a hacerlo público. Nosotros no establecemos nada que sea ilegal. No hay derroche de recursos”, dijo en entrevista tras una asamblea informativa con universitarios.

Al ser cuestionada sobre los cinco millones de pesos deben ser un tope, tal y como propone su compañero Marcelo Ebrard, Sheinbaum comentó estar de acuerdo, pero que ella no está calculando los espectaculares que hay.

“Yo creo que está bien, lo que pasa es que yo no cálculo los espectaculares que hay, verdad. De unos y de otros, hay que ser consistentes”, indicó Sheinbaum.