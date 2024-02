Pide PAN garantizar seguridad durante las campañas en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

El diputado local Félix García Aguiar, demandó que la Secretaría de Seguridad Pública garantice la seguridad en las campañas, no solo de los cientos de candidatos, sino de todos los tamaulipecos.

Dijo que ante las declaraciones de Sergio Hernández Chávez, titular de Seguridad Pública de que no se pude cuidar a todos los candidatos, los diputados del Partido Acción Nacional respaldaron el presupuesto estatal para fortalecer a los cuerpos policiales.

García Aguiar refirió “consideramos que con el respaldo que se brindó del Congreso para las Universidades de Seguridad y estaciones seguras, pero hemos visto las carreteras abandonadas, las estaciones con la luz apagada y sin presencia de policías”.

Además dijo que aparte de que los funcionarios estatales cuenten con elementos de seguridad se deben garantizar los recursos para las labores de seguridad en Tamaulipas.

Dijo que el PAN no ha solicitado seguridad para candidatos o candidatas “nosotros no pedimos algo en particular, nosotros pedimos la seguridad de todos los tamaulipecos y esperamos que la seguridad se garantice en todos los rincones de Tamaulipas”.

García Aguiar concluyó que se debe aprovechar “la infraestructura que por años se luchó para poder respaldar, pues que se siga utilizando con inteligencia, que se siga conservando todo aquello que le dio resultados a Tamaulipas en los pasados cinco años”.